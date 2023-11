Este es el supuesto nuevo esposo de Ninel Conde, según Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo insiste sobre el matrimonio de Ninel Conde (Instagram/@ninelconde)

A pesar de que Ninel Conde negó estar pensando en matrimonio, Gustavo Adolfo Infante insistió y aseguró que la actriz se casó el pasado viernes 17 de diciembre del 2023, en Miami, con un hombre colombiano varios años menor que ella. En palabras del conductor de De Primera Mano, todo esto lo sabe porque tiene fuente directa en Estados Unidos.

Por supuesto, la primera vez que esta información salió a la luz la semana pasada, Ninel Conde lo desmintió todo con un video en sus redes sociales. Y es que en un principio, Gustavo Adolfo había fijado a la Ciudad de Nueva York como la sede de la unión.

“Lo que está atrás de mí no es Times Square, no es la Gran Manzana”, dijo Ninel, “lo que pasa es que mis amigos me empezaron a llamar que si estoy en New York, ofendidísimos, que si no los invité al gran evento. No es Times Square, es mi arbolito de navidad, de mi casa acá en Miami. Ah, cómo les gusta el mitote, ¿verdad? Yo que ando acá tratando de desconectarme de cosas y de tanta vaina”.

No obstante, el conductor de Sale el Sol insistió en que dice la verdad y que la información de su fuente es completamente real. Incluso, aprovechó su programa de televisión vespertino para mostrar fotografías del supuesto nuevo esposo.

El nuevo esposo de Ninel sería millonario

Gustavo Adolfo Infante aseguró que él es el nuevo marido del "Bombón Asesino" Crédito: Imagen

Tras presentar las fotografías de quien sería la nueva pareja de Ninel Conde, Gustavo Adolfo Infante aseguró que es un hombre que tiene bastante poder adquisitivo, además de que su nombre comenzaría con la letra J.

“Tiene alrededor de 30 años este muchacho. Es el que estamos viendo. Dicen que es un cuate que tiene un buen poder adquisitivo y que cumple muchos caprichos y regalos al Bombón Asesino. Es un muchacho colombiano y es el nuevo esposo de la señora Ninel Conde. Se casaron el viernes en Miami, Florida. Esa es la información que tengo yo”.

Lalo Carrillo, también conductor de De Primera Mano, comentó que, pese a que Ninel ha desmentido todo, espera que con el tiempo ella misma publique la información oficial, como supuestamente ya ha pasado anteriormente.

Dijo: “En algún momento saldrán las imágenes o saldrá ella, o las habrá vendido. Porque muchas veces también ella acostumbra a desmentir o desacreditar la información y con el paso de los días termina por aceptarlo y ya es cuando dice ‘bueno es que no podía’, pero mientras nos ataca a nosotros”.

Ninel Conde se habría casado con un millonario colombiano (Instagram: @ninelconde)

Por supuesto, Ninel Conde no ha hablado al respecto y la única declaración relacionada que dio fue para desmentirlo todo.

Gustavo Adolfo cambió de versión en más de una ocasión

En primer lugar, el comunicador reveló que supuestamente la boda sería en Nueva York y dio una fecha que terminó por cambiar. Después de que Ninel rompiera el silencio, el periodista de espectáculos corrigió la información y justificó su error por una deficiente comunicación con su fuente.

“Yo les cuento hasta donde va la información ahora, porque cuando salió este video (de Ninel desmintiendo estar en Nueva York) me habló mi contacto y me dijo ‘lo dijiste mal’, y yo le dije ‘así me lo dijiste’”, explicó el comunicador.

Aunado a esto, cuando presentó la segunda versión (misma que sostiene hasta ahora), Ana María Alvarado, quien estaba a su lado durante la emisión de Sale el Sol, puso en duda las declaraciones con las que Ninel lo negó todo: “Bueno, realmente no lo desmiente, sólo dijo que no estaba en Nueva York (...) Si vas a desmentir entonces desmientes categóricamente”, comentó la conductora de televisión.