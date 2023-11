“El silencio no es una opción para mí”: Melissa Barrera habla por primera vez tras su despido de “Scream 7″

Melissa Barrera había sido despedida por su forma de pensar respecto a un tema controversial Foto: Cuartoscuro

Melissa Barrera se convirtió en tendencias de redes sociales después de que trascendiera que fue despedida de la película Scream 7, saga donde se convirtió en la protagonista de la última entrega, por presuntamente su manera de pensar respecto al conflicto armado que se desató entre Israel y Palestina.

De acuerdo con las publicaciones de la actriz mexicana en sus plataformas digitales ella se posicionó en defensa de los derechos de los habitantes de Palestina además de denunciar que la invasión por parte de Israel era una violación a la libertad, inclusive lo comparó con México al decir que nuestro país fue colonizado justo como ellos intentaban hacerlo a través de la invasión.

Después de que se confirmara que fue retirada del elenco de la nueva entrega de la saga de terror, donde el villano principal es el asesino Ghostface, finalmente Melissa Barrera rompió el silencio expresando su sentir ante el despido de la película de horror después de expresar su opinión.

El comunicado que compartió la actriz Melissa Barrera tras su despido de "Scream 7".

El texto condenó, en primera instancia, el antisemitismo (odio y rechazo a los judíos) y la Islamofobia (que hace referencia al rechazo y miedo hacia las personas que practican la religión islámica), asimismo expresó su orgullo de ser mexicana y, como nació, en un lugar libre, entonces se veía con la responsabilidad de condenar y denunciar públicamente los hechos en contra de aquellos “que no tienen voz”.

Estas fueron las palabras exactas de Melissa Barrera:

“Ante todo condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo en contra de cualquier grupo de personas. Como latina, y orgullosamente mexicana, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso intento utilizarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes más lo necesitan”.

Melissa Barrera protagonizó la última entrega de "Scream". Foto: Instagram/@melissabarreram

Melissa Barrera reiteró sus ideas diciendo que los derechos humanos deben ser garantizados para todos los seres humanos sin importar su origen o creencias, justo lo que no aplicó con ella pues su despido fue aparentemente justificado por su “forma de pensar”, así continuó con el mensaje:

“Todas las personas... independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merecen iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad... rezo día y noche porque no haya más muertes y no más violencia, por la paz... Continuará hablando por aquellos que lo necesitan... el silencio no es una opción para mí”.

Melissa Barrera rompió el silencio tras confirmarse que no pertenecía más al elenco de "Scream 7". @Desde_LaButaca_

Después de que se diera a conocer sobre el despido de Melissa Barrera de la producción de Scream 7, las redes sociales comenzaron a enviar mensajes de apoyo a la actriz mexicana, además del respaldo criticando a la casa productora Spyglass, que está a cargo de las nuevas entregas de películas sobre Ghostface, a quien calificaron como una empresa que no tolera ni respeta “la libertad de expresión.

Inclusive los seguidores de la actriz mexicana pidieron que no se asista al cine a ver la cinta, ni ver las entregas pasadas en las plataformas de streaming, para así mostrar que pueden “terminar” con la empresa si no encuentra la forma de resarcir los daños.

¿Jenna Ortega abandonó “Scream 7″ en apoyo a Melissa Barrera?

Este miércoles 22 de noviembre se reportó la salida de la actriz Jenna Ortega de la producción de Scream 7, pero para muchos fue una gran coincidencia que fuera un día después del despido de Melissa Barrera, por lo que se pensó que era en solidaridad a la actriz mexicana.

Sin embargo, el medio Deadline informó que la renuncia de la protagonista de Beetlejuice 2 se debía a problemas en la agenda, principalmente por las grabaciones de la segunda temporada de la serie Merlina.