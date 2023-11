Hace más de 15 años Verónica Castro dijo que le daba asco interpretar a una lesbiana; así fue su reacción

Verónica sorprendió a la prensa con las declaraciones que hizo en 2008 en Ciudad Victoria (Twitter/@vrocastroficial)

Verónica Castro actuó con éxito en la primera temporada de la serie Mujeres asesinas, una adaptación de la serie argentina del mismo nombre, que en 2008 fue transmitida en la señal de Televisa.

El formato que cuenta en cada capítulo una historia distinta de una o varias mujeres que cometen un homicidio también presentó la novedad de que fueron protagonizados por grandes figuras femeninas de la actuación.

Actrices como Leticia Calderón, Irán Castillo, Isela Vega, Naile Norvind, Natalia Esperón, María Rojo, Itatí Cantoral y Daniela Romo le dieron vida a las historias, muchas de ellas basadas en casos reales de la nota roja, en aquella primera temporada en la que destacó el caso de “Emma Costurera”.

Protagonizado por Verónica Castro, el capítulo cuenta la historia de una mujer en su edad madura que sufre maltrato por parte de su esposo, quien fue interpretado por el ya fallecido Héctor Suárez, y quien en la trama es víctima de un arranque de violencia que le quita la vida.

Verónica destacó con su interpretación, una muy distinta a las que había mostrado en su carrera (Foto: Archivo)

El escabroso capítulo fue uno de los más exitosos de la primera entrega y significó para Verónica la oportunidad de demostrar una vez más su capacidad actoral en una cruda historia alejada de los melodramas rosas, en los cuales brilló en la pantalla chica desde la década de los 80.

En septiembre de 2008, ya habiendo sido transmitido al aire el episodio que protagonizó, la famosa actriz visitó Ciudad Victoria, Tamaulipas, localidad a la que llegó acompañada por la producción teatral con la que presentó la puesta Chiquita, pero picosa, donde dio vida al simpático personaje de “Coqueluche”.

Fue en su encuentro con los medios para promocionar la obra donde también actuaron Macaria y Fernando Ciangherotti donde Verónica fue cuestionada sobre una segunda participación en Mujeres asesinas.

Y es que por aquellos días, Pedro Torres, el productor del proyecto, había declarado que en un futuro capítulo, Verónica interpretaría a una mujer lesbiana e incluso mencionó que Lucía Méndez aparecería en el episodio como pareja de “La Vero”.

En la ficción de 2008 el personaje de Héctor Suárez muere calcinado a manos de su esposa "Emma" (Foto: Archivo)

Sin embargo, la pregunta que soltó el periodista Julio César García Ruiz incomodó a “La chaparrita consentida”, al grado de que incluso llamó “pendejo” al realizador.

“¿Es verdad que interpretará a una lesbiana en la serie Mujeres asesinas?”, lanzó el reportero de Expreso, a lo que la actriz de entonces 55 años respondió molesta.

“¿Qué es eso?, ¿quién dijo eso?, nunca faltan los tarados, me parece una pendejada, y si lo dijo Pedro Torres también está pendejo, además soy muy asquerosa, y si me ponen a hacer eso, pues más”.

Verónica Castro consolidó su carrera como protagonista de telenovelas ya clásicas y programas nocturnos de variedades (Fotos: Televisa/ Instagram/@vrocastroficial)

Así mismo, la mamá de Cristian Castro dijo no ser compatible con la manera en que trabajaban los actores en aquel momento.

“Es que la nueva forma de trabajar de los actores es que en primera le pierdan el asco a todo, después dejar ver su cuerpo sin inhibiciones, tipo prostitución, y si después de eso actúas, bienvenido”, expresó hace más de 15 años la protagonista de clásicos como Los ricos también lloran y Rosa salvaje.

Así mismo, Verónica descartó tener un proyecto en puerta con Lucía Méndez, con quien por años se ha hablado de su supuesta rivalidad artística.

“No, hasta ahorita no, ella me llamó y me dijo que sería buena idea trabajar juntas, pero yo soy muy especial para trabajar, pero siendo una buena historia yo me aviento con quien sea, ya sea con ella o con quien sea”, dijo entonces.

La estrella descartó compartir escenas con Lucía Méndez (Foto: Archivo)

Respecto a darle vida a otro personaje en algún otro capítulo de Mujeres asesinas, “La Vero” fue frontal. “No me han llamado y no me lo han propuesto, pues entonces no deben ser tan buenas las segundas partes”, concluyó.