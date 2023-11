“Fue un show”: YosStop habló de cómo fue su vida sexual en el penal de Santa Martha Acatitla

La influencer ha hablado en algunas ocasiones sobre los cinco meses que pasó en la cárcel (Foto: Instagram)

Fue en 2021 cuando la influencer Yoseline Hoffman, conocida en el mundo de las redes sociales como YosStop, fue detenida e ingresada al penal de Santa Martha Acatitla tras ser acusada por el presunto delito de posesión de pornografía infantil.

Siendo que la noche del 30 de noviembre, la creadora de contenido salió en libertad tras cinco meses en reclusión y llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima, Ainara Suárez, quien sufrió las burlas de YosStop en distintas ocasiones en su popular canal de YouTube.

La suspensión de la pena de Yoseline se dio después de que la imputada tuviera una audiencia con un juez, quien reclasificó el delito por el que se le acusaba, de pornografía infantil a discriminación.

Entonces, la Fiscalía general de Justicia de la CDMX informó que en apego a la justicia reparativa, a YosStop se le autorizó por tres años la suspensión condicional de su proceso penal.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a YosStop en su domicilio, en la colonia Narvarte (Foto: Archivo)

Tras la reclusión, la influencer retomó su vida personal y profesional, y continuó su carrera como youtuber donde ha compartido sus experiencias dentro del penal.

Ahora, en una reciente entrevista, la joven de 33 años fue cuestionada sobre un tema poco abordado: la vida sexual de las personas en prisión.

Fue en el podcast Red Flamingo donde YosStop compartió su experiencia y abordó las medidas que se llevan a cabo para las visitas conyugales.

“¿Qué pasa con la vida sexual de una mujer dentro de la cárcel y después de la cárcel?”, le preguntaron a la famosa. “Es una buena pregunta, la vida sexual dentro de la cárcel pues ya no existía, para mí, o sea si de por si para que entrara mi esposo, antes no era mi esposo, era mi novio, fue un show”.

Tras su salida de la cárcel, Yoseline se casó con gerardo, hoy son padres de una bebé (Foto: Instagram/@justyoss)

YosStop reveló que su entonces novio, Gerardo González, no podía ingresar a visitarla por no ser considerado “familia directa”, donde sólo podían ingresar sus hermanos o papás, por lo que pensar en una visita conyugal no estaba sobre la mesa.

“Era como de ‘no, no están casados’... es que mira para que veas cómo castigarnos a las mujeres, o sea nada más podían irte a visitar familiares directos: mamá, papá, hijos o hermanos directos, no medios hermanos”, expresó.

Dado que Gerardo fue la persona que se hizo cargo de YosStop durante su estancia en la cárcel y aunque ya era considerado como “parte de la familia”, el sólo hecho de no estar casados fue impedimento para que le permitieran la convivencia y la visita conyugal.

“Era como de ‘mi familia es mi novio’, o sea sí tengo mamá y tengo hermanos pero quien me va a cuidar es mi novio, ‘no que no sé qué, que si no están casados, que si no hay carta de concubinato’”, expresó.

Negligencia e insalubridad en Santa Martha Acatitla, según YosStop

No es la primera vez que YoStop comparte crudos momentos de su paso por la cárcel, y ya en marzo de 2022 contó acerca de las pésimas condiciones en las que se encuentra el penal; además la youtuber aseguró que existen graves casos de negligencia y falta de salubridad.

“No hay atención médica digna, en general. Hay casos en los que ya te tienes que estar casi muriendo para que te lleven al servicio médico, pero, bueno, puede que sí te lleven ya si te ven desmayada o si te ven ya pálida, puede que si te lleven”, expuso en su canal de YouTube.

“Cuando tienes un tema mental, no hay ninguna solución, esa es la realidad. Tienen un psiquiatra. El psiquiatra no es de ahí, es un psiquiatra prestado de otros penales, es un psiquiatra compartido. Va dos o tres días a la semana si es que no lo solicitan en los otros lados, entonces a veces no va”, reveló Yoseline.