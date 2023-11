Hija de Andrea Legarreta canta el Himno Nacional en juego de la NBA; internautas la critican: “No debe hacer ademanes”

(Instagram: @andrealegarreta)

La National Basketball Association (NBA) regresó a México en noviembre de este 2023 con una serie de partidos que están causando sensación. Y es que muy pocas veces los fanáticos mexicanos tienen la oportunidad de ver en vivo a las grandes estrellas del baloncesto, así que no han dudado en compartir su experiencia en redes sociales.

Incluso, varias personalidades del medio artístico nacional recurrieron a sus cuentas de Instagram para presumir su asistencia. Tal fue el caso de Andrea Legarreta, quien además de compartir un video del evento deportivo, extendió una amorosa felicitación a su primogénita por entonar el Himno Nacional Mexicano previo al partido de los Capitanes CDMX contra Osceola Magic.

“Orgullo absoluto verte y escucharte cantar el Himno Nacional de nuestro país por invitación de la NBA!!! Merecida invitación y merecido el aplauso del público amor lindo!! Impecable interpretación!! Eres GRANDE!! Qué gran evento!! Hemos disfrutado tanto!! Que vengan más sueños cumplidos princesa!! Orgullosos de ti!! Siempre con ustedes amor!! Te amamos infinito”, escribió.

Andrea Legarreta limitó los comentarios en su publicación ante posibles críticas en contra de su hija. (Instagram: @andrealegarreta)

Así es, Mía Rubín Legarreta se sumó a la larga lista de artistas mexicanos que han cantado el Himno Nacional en eventos deportivos y logró hacerlo sin equivocarse.

La presentadora de televisión acompañó su felicitación con un video del momento exacto en que Mía Rubín se paró en el centro de la cancha y comenzó a cantar. Como era de esperarse, internautas y artistas aplaudieron la participación de la joven cantante en un evento deportivo tan importante y reconocieron su talento.

“Qué bella interpretación! Qué bonito es escuchar nuestro himno con esa afinación! Tienes un oído privilegiado. Bravo, Mía!”. “Me emocioné mucho escucharte con tan impecable y hermosa interpretación!”. “MA-RA-VI-LLO-SA ‼️ Wow impecable la mejor interpretación que he oído!! Que orgullo!!! Felicidades!!!”, fueron algunas reacciones.

Mía Rubín, hija mayor de Andrea Legarreta, no se ha pronunciado acerca de la muerte de su abuela Foto: Instagram/Mía Rubín

“No debe hacer ademanes”

Sin embargo, no todos pensaron igual. Varios usuarios de la plataforma consideraron que los movimientos que hizo Mía Rubín con sus manos mientras cantaba estuvieron fuera de lugar, mientras que otros aseguraron que su outfit no fue el adecuado.

“No deben hacer ademanes o movimientos con las manos, es un himno no una canción”. “Esa ropa no era la adecuada”. “Los himnos, no se cantan, se entonan”. “Pero es un evento la calidad de la etiqueta no debe faltar, no vas al partido de la esquina”, fueron algunas críticas.

Hasta el momento, ni Mía Rubín ni sus famosos padres se han pronunciado al respecto. Cabe mencionar que Andrea Legarreta limitó el acceso a la sección de comentarios en sus publicaciones.