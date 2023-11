Alito Moreno justificó a Xóchitl Gálvez por llamarlo “mal priista”

Alito Moreno minimizó comentario de Xóchitl Gálvez (Cuartoscuro)

Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), justificó a la líder del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, por llamarlo mal priista.

El dirigente del Revolucionario Institucional atribuyó el comentario de la también senadora por Partido Acción Nacional (PAN) a un “lapsus mental”. Además, le restó importancia, ya que aseguró que en este momento su prioridad es construir el mejor proyecto, en conjunto con el FAM.

“Yo he tenido la oportunidad de transitar en la política, los lapsus mentales de las personas, un comentario que haga siempre lo respetaremos. Creo firmemente que hoy lo he dicho con mucha puntualidad, yo soy dirigente de un partido, nosotros estamos comprometidos con el Frente Amplio, nosotros no buscamos chamba, nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país”.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre Alito Moreno?

El pasado 9 de noviembre Xóchitl Gálvez se registró como precandidata presidencial en el PRI, con el respaldo de Alito Moreno. Un día más tarde aseguró que no trabajaría con él, por ser un mal priista.

Moreno atribuyó el comentario de Xóchitl Gálvez a un "lapsus mental" (Fotos: Reuters/ X @alitomorenoc)

La senadora mencionó a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, entre las personas que no le gustaría tener en su equipo. La mención de ambos no fue una sorpresa, lo que sí asombró es que mencionara al líder del PRI.

“Hay muy malos priistas (con los que) yo no trabajaría como Bartlett. o como Alito, o como ahora el exgobernador de Hidalgo, Fayad”, dijo la legisladora.

Conviene mencionar que no es la primera vez que Gálvez hace un comentario negativo respecto a Moreno Cárdenas. Días atrás estuvo a punto de incluir al presidente nacional del PRI en la lista de personas que no invitaría a su gabinete, pero se detuvo antes de pronunciar su nombre completo.

Alito Moreno recibió una disculpa de parte de la líder del FAM (Cuartoscuro)

En este contexto, Gálvez aclaró que se disculpó con Alito Moreno y aseguró que siente orgullo de colaborar con el Frente Amplio por México e incluso expresó que lo admira por soportar la persecución política en su contra, de la cual responsabilizó al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Por supuesto que sí, hablé con “Alito”, le ofrecí una disculpa, yo sí quiero decirlo, estoy orgullosa de caminar con él y lo digo sinceramente, lo digo convencida, lo que nos une en este proyecto es muy importante, nos unen estos temas de los que les he hablado el agua, la inseguridad, el tema del campo que me tiene tan preocupada”