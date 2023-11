Joaquín Guzmán Loera y sus hijos "Los Chapitos" liderearon el Cártel de Sinaloa. (Especial Infobae)

Durante décadas, la presencia de grupos criminales en México relacionados con la venta y distribución de sustancias ilícitas han impactado considerablemente en múltiples sectores de la sociedad. Por ejemplo, las historias de los líderes más poderosos de los cárteles con presencia en el país y sus enfrentamientos armados por ‘plazas’ han inspirado varios narcocorridos que han sido interpretados por reconocidos artistas de regional mexicano.

Esto ha provocado que varios cantantes sean acusados de hacer apología del delito por seguir cantando este tipo de temas en sus conciertos. Pero eso no es todo, varios de ellos también han sido señalados por supuestamente haber conocido a algunos narcotraficantes y hasta de ofrecer sus shows en sus fiestas privadas.

El Cártel de Sinaloa mantiene su presencia en gran parte del país pese a la detención y extradición de dos de sus más relevantes figuras: El Chapo y Ovidio Guzmán "El Ratón". (Infobae México/Jesús Aviles)

¿Quiénes son los artistas que cantaban en fiestas del Cártel de Sinaloa?

Durante muchos años han corrido rumores sobre quiénes han sido los cantantes que han sido ‘contratados’ para cantar en eventos de organizaciones delictivas, pero solo algunos de ellos han aceptado públicamente que lo han hecho. A continuación te decimos quiénes son los intérpretes de regional mexicano que han sido señalados:

José Manuel Figueroa

El primogénito de Joan Sebastian es uno de los pocos cantantes que han admitido haber conocido y cantado en fiestas del Cártel del Sinaloa. De acuerdo con una breve entrevista que concedió para varios medios de comunicación en 2020, amenizó la boda de Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

José Manuel Figueroa confirmó que cantó en la boda de una hija del Chapo. (Credito: Cuartoscuro)

“Yo arriba del escenario, tengo que cantarle a buenos, malos, mujeres exóticas y santas, yo no puedo decir a quien cantar (...) Al final de cuentas a mí me contratan para ir a trabajar, yo voy, yo canto con mucho gusto”.

““Insisto, yo no voy invitado, voy contratado, ustedes sacan el chisme, yo no vi a nadie sospechoso, a nadie armado, yo lo único que vi era gente que se estaba divirtiendo, no recuerdo el nombre de la pareja, discúlpenme, pero sí me pidieron una canción en particular y bailaron el tema”, recalcó.

Roberto Tapia

Fue a mediados de 2021 cuando el intérprete de regional mexicano rompió el silencio sobre su contacto con narcotraficantes y confesó haber cantado en varios eventos. Según contó en entrevista con su colega Ernesto Barajas para su canal de YouTube, en algún momento de su carrera se encontró con El Chapo y El Chapito (Iván Archivaldo Guzmán).

Roberto Tapia confirmó que conoció al Chapo. (Foto: @robertotapia/ Instagram)

“Es una persona (Joaquín Guzmán Loera), en mi experiencia, de las más humildes que he conocido en mi vida. Si tomamos en cuenta el personaje, porque una persona que tiene ese tipo de poder, de dinero, normalmente te imaginas que son personas arrogantes, que no los puedes ni saludar cuando no los conoces. Todo lo contrario”, contó.

“Es de las personas más educadas que he conocido. Muchos podrán decir ‘estás güey lo que dices’, pero me importa purititita madre lo que digan porque hablo de mi experiencia. Los otros sí tuvieron otra experiencia, cada quién (…) Siempre una chula de persona conmigo”.

Si bien el cantante no aseguró haber cantado para los narcotraficantes, confesó que su corrido El hijo de la tuna es favorito del Chapo. Y es que éste contaría algunas de las historias del ahora preso en Estados Unidos.

Los Tucanes de Tijuana no se han pronunciado al respecto.

Los Tucanes de Tijuana

La legendaria agrupación mexicana también ha sido vinculada con el Cártel de Sinaloa por un corrido. Y es que supuestamente éste estaría inspirado en Raydel López “El Muletas”, quien habría sido líder de una célula con sede en Tijuana de dicha organización delictiva.

Se desconoce si en alguna ocasión los artistas se presentaron en un evento privado relacionado con este grupo delictivo o solo coincidieron con Emma Coronel (esposa del Chapo) en una fiesta, ya que circula en redes una foto donde ella aparece junto a Mario Quintero Lara (vocalista).

El cantante retomó su carrera tras las investigaciones que lo vinculaban con el Cártel de Sinaloa. (Especial Infobae)

Julión Álvarez

Se desconoce si el intérprete de regional mexicano cantó en algún evento del Cártel de Sinaloa, sin embargo, en 2017 fue relacionado con dicha organización delictiva tras ser mencionado por Raúl Flores Hernández “El Tío” como uno de sus prestanombres para lavar dinero. Tras años en investigaciones, Julión fue liberado de culpas.