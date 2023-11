Ernestina Godoy acusa al PAN de impedir su ratificación como venganza por investigar al cártel inmobiliario

La fiscal capitalina acusó al PAN de votar en su contra como venganza

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), acusó a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) de votar en contra de su ratificación en el cargo, la cual se discute en el Congreso de la Ciudad de México, como parte de una venganza por investigar desde el 2021 al denominado ‘cártel inmobiliario’ en la alcaldía Benito Juárez.

En una conferencia de prensa, la fiscal afirmó que la investigación de los inmuebles construidos en la demarcación gobernada por Santiago Taboada, aspirante a la candidatura para la Jefatura de Gobierno por parte del Frente Amplio por México, ha molestado al PAN, por lo que han pretendido “politizar la justicia”.

“Sabemos que particularmente esta investigación ha provocado que el Partido Acción Nacional se declare en contra de mi ratificación al frente de la Fiscalía y han pretendido politizar la justicia. Somos muy incómodos con quienes están acostumbrados al privilegio de la impunidad o de protección de actividades ilícitas, a ellos les resulta incomprensible e incómoda la acción de la Fiscalía”, afirmó.

Aseguró que la función de la Fiscalía capitalina es garantizar el acceso a la justicia e investigar los hechos, por lo que puntualizó que no negociará con ningún grupo político su ratificación y está dispuesta a pagar el precio de su decisión.

“A esta Fiscalía le toca garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad que genera un gran daño a la comunidad, nos toca cumplir con la ley y combatir la corrupción, aunque ello signifique tocar a quienes se sienten intocables a quienes han manifestado públicamente que como venganza política no me dejarán ejercer mi derecho constitucional a ratificarme, imponiendo la política a la justicia les digo: si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción, es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio porque mi deber es cumplir con la ley, no negociarla para mantener la impunidad de un grupo político corrupto.

“Por lo anterior ratifico mi determinación por darle fuerza y contenido real a lo que siempre hemos manifestado: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, comentó.

La fiscal general aseguró que no negociará con el PAN su ratificación Crédito: Gobierno federal

Ayer, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que votará en contra de la ratificación de Godoy Ramos como titular de la FGJCDMX, al acusar presuntas irregularidades en el proceso, por las formas en que se ha desarrollado el quehacer legislativo, especialmente por los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), a quienes acusaron de tres puntos específicos.