¿Por qué huele a ajo en Guadalajara? Esto es lo que sabemos

Los reportes sobre el intenso aroma comenzaron la noche del 6 de noviembre (X/@siapagdl)

Habitantes de Guadalajara y Zapopan, Jalisco reportaron un intenso olor a ajo aparentemente proveniente del drenaje. El desagradable aroma encendió las alarmas entre vecinos de varias colonias, quienes llamaron a las autoridades.

Te puede interesar: Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Guadalajara este 2 de noviembre

Los reportes sobre el olor a ajo comenzaron desde la noche del 6 de noviembre y ante la preocupación que causó entre la población, Protección Civil descartó que sea explosivo o represente riesgo para la salud.

“Nuestros monitoreos han sido sin contaminantes, con temperatura acorde a lo que es el sistema alcantarillado y también el ph no se encuentra ni elevado ni bajo, entonces no tenemos aparentemente ningún problema dentro del drenaje”, declaró Víctor Hugo Roldán, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

Te puede interesar: Clima en Guadalajara: temperatura y probabilidad de lluvia para este 4 de noviembre

En cuanto al origen del aroma, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana de Jalisco (Siapa) informó que se debe a que en el alcantarillado había un agroquímico de bajo impacto ambiental utilizado como plaguicida e inhibidor de reproducción de insectos.

El Siapa detalló que el agroquímico no es dañino en pequeñas cantidades y que al estar en el alcantarillado el único efecto que tiene es el desprendimiento de un olor muy similar al del ajo.

PC Jalisco atendió el reporte en los cruces de Popocatépetl y Volcán Etna, en la colonia El Colli, municipio de Zapopan, donde hacían mención de olor a químico en el medio ambiente y en el interior de casas habitación, con salida por drenajes (PCJalisco/X)

Inicialmente no se encontró la causa del aroma, por lo que fue necesario que personal del Siapa tomara muestras de agua en las alcantarillas, para descartar peligro para los vecinos de la colonia El Colli y aledañas a Zapopan.

Te puede interesar: Clima en Guadalajara: temperatura y probabilidad de lluvia para este 3 de noviembre

Asimismo, el Siapa informó que, tras descartar que el agroquímico represente un riesgo para la población, su personal trabaja en la limpieza del drenaje. Mediante un comunicado señaló que “se lleva a cabo un lavado con jabón y Simple Green, en conjunto con las autoridades de Protección Civil Estatal y Municipal”. En ese sentido, el olor debería desaparecer luego de que finalicen las labores en las alcantarillas en Guadalajara y Zapopan.

En tanto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció que aún no se conocen las causas del derrame de la sustancia química pero informó que se comenzó una investigación para ubicar a los culpables.

“Sobre los reportes registrados desde anoche sobre un olor similar al ajo en alcantarillas de algunas colonias de Guadalajara y Zapopan, he estado al pendiente personalmente desde el primer momento. Lo importante es que tanto @siapagdl como @PCJalisco me confirmaron que la sustancia que encontraron no representa ningún riesgo para la ciudadanía. Las investigaciones continuarán para saber qué fue lo generó el derrame de esta sustancia y, de haberlos, procederemos contra los responsable”, publicó Alfaro a través de su cuenta en la red social X.

Protección Civil alertó a Jalisco y 7 estados más por robo de acrilonitrilo

El pasado 15 de octubre la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta para ocho estados debido al robo de un camión cargado con 30.5 toneladas de acrilonitrilo. Entre las entidades alertadas está Jalisco.

Protección Civil alertó a Jalisco por robo de acrilonitrilo (Foto: CNPC)

Protección Civil advirtió que se trata de una sustancia tóxica que puede tener efectos fatales si ingiere o absorbe por la piel u ojos.

De acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés) el acrilonitrilo es un líquido sintético incoloro, caracterizado por un fuerte olor a cebolla o ajo.

La ATSDR detalla que el líquido se descompone rápidamente en el aire y en el agua puede tomar de una a dos semanas en desaparecer, de acuerdo con las condiciones particulares.

Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Colima también están el alerta por el robo de acrilonitrilo que transportaba un tractocamión que fue robado el pasado 10 de octubre en la caseta federal de Jalostotitlán de la Autopista 80D, a la altura del municipio de Jalostotitlán, Jalisco.