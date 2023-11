Benito Castro presintió su muerte con un sueño

Benito Castro murió un mes después de presentir su fallecimiento Foto: Getty Images

El 11 de septiembre la muerte de Benito Castro sorprendió al mundo del entretenimiento en México ya que era un actor que se mostraba fuerte, con una buena salud y seguía trabajando en teatro.

Inclusive su familia no podía creer que de un accidente en su casa Benito hubiera fallecido; sin embargo, Deborah -conocida como Debbie, su hija- confesó que el histrión ya se esperaba su fallecimiento, pues lo soñó.

El actor de La carabina de Ambrosio un mes antes de su muerte tuvo en mente a sus dos hermanos, Arturo y Alberto, quienes años atrás fallecieron. Lo extraño de este suceso, contó Debbi en entrevista con Matilde Obregón, es que Benito soñó que les pedían que se lo llevaran al más allá.

Deborah piensa que su papá ya sabía que iba a morir por lo que soñó Crédito: YouTube Matilde Obregón

“Soñé que estaba en un show con tu tío Arturo y con tu tío Alberto, y estábamos cantando y yo hacía un chiste con tu tío Arturo y me decía: ‘Hay, pinch* compadre, siempre me hace reír’. Ahí me di cuenta de que estaba soñando y me desperté llorando porque les decía: ‘Yo ya me quiero ir con ustedes’”, relató Debbie que le contó su papá. La respuesta de Alberto fue: “Ya casi”.

Poco después de eso, mientras bajaban las escaleras de la casa de Benito, el histrión se tambaleó y su yerno alcanzó a detenerlo.

Este pequeño incidente provocó que el esposo de Debbie dijera que le podrían un barandal porque era peligroso que siguiera así, a lo que Benito se negó porque ya se había acostumbrado a que estuviera así su escalera.

Deborah comentó que ella le dijo a su papá que no podía desear morir aún porque se encontraba bien, no había motivo para querer irse Foto: Cuartoscuro

La noche de ese día, el esposo de Deborah se levantó de la cama para vestirse, algo que según hizo como precaución por si temblaba, fue algo que nunca antes había hecho ni volvió a hacer, lo que también le resultó raro a la hija de Benito.

Fue al día siguiente que el amigo de Paco Stanley se cayó de la escalera. Debbie relató que esa misma mañana ella ya había presentido algo y quiso llamar a su papá, pero pensó que no sería la mejor idea ya que él tenía varias actividades que cumplir a las 8:00 horas.

Minutos después fue que le llamaron para informarle que el actor se encontraba muy mal.

¿De qué murió Benito Castro?

Benito murió horas después de que se cayó en su casa, su salud decayó muy rápido por la pérdida de sangre Foto: Getty Images

Debroah explicó que su papá se cayó de las escaleras alrededor de las 7:00 horas del 11 de septiembre. No se pudo levantar del suelo ya que las heridas fueron graves, pero alcanzó a llamarle a la señora que lo ayudaba con la limpieza.

Cuando llegó al hospital, su salud se fue complicando ya que tenía varias costillas rotas y perdió mucha sangre, lo que provocó que se le bajara la presión y falleciera a los 77 años.