Omar Chaparro no vendió “ni mil boletos” y su concierto en CDMX podría ser cancelado

El actor aseguró que es uno de sus sueños el presentarse en un importante recinto de la CDMX: (Ig: @omarchaparro)

Omar Chaparro es uno de los famosos multifacéticos en nuestro país: conduce programas de televisión, actúa en series o películas y también es un intérprete. Él anunció un concierto en la Ciudad de México en uno de los más importantes recintos, pero que lamentablemente podría cancelarse porque “no ha vendido ni mil boletos”, lo que significa que la mayor parte del lugar se encuentra desocupado a días de su presentación.

De acuerdo con la periodista Jacqueline Martínez, mejor conocida en las redes sociales como Chamonic3, informó que el protagonista de No Manches Frida no ha conseguido tener la venta de boletos que él esperaba por lo que se pondría en riesgo su presentación en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México, la cual ahora podría ser cancelada porque lo adquirido por el público mexicano no representa ni el 50% de la capacidad de asistentes que tiene este recinto.

Esta cuenta de Instagram dedicada a los espectáculos y al entretenimiento mencionó que en caso de que no se vendan más boletos para este show que se llevaría a cabo el próximo miércoles 30 de agosto se pospondría hasta el próximo año por cuestiones de logística por el inicio de un proyecto que tendría en puerta Omar Chaparro.

Por el momento ni Ocesa, que son los organizadores, ni el expresentador de Sabadazo se posicionaron al respecto por lo que sigue en pie el concierto de Chaparro, pero se espera que en los próximos días se confirme al cancelación o la realización a pesar de la baja venta de boletos.

En el espectáculo habrá música y algunas interpretaciones de sus más populares personajes Crédito: IG/omarchaparro

Por otra parte, Omar Chaparro se mostró muy feliz por su presentación en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México y de todo el país. Así lo compartió en redes sociales: “Para vivir lo que tengo imaginando desde hace años en mi mente, porque así es cómo se entreteje la realidad, primero lo imaginas, después haces todo lo necesario para manifestarlo. Los sueños no son los que piensas mientras duermes, son los que no te dejan dormir. Nos vemos este 30 de agosto en el Teatro Metropólitan”.

Seguidores del protagonista de Como Caído del Cielo lamentaron no poder asistir al espectáculo del próximo miércoles 30 de agosto, pero consideraron que la baja venta de boletos es debido a los gastos ocasionados por el regreso a clases o las vacaciones de verano, no porque Omar Chaparro no sea del gusto del público mexicano.

Así se expresaron los internautas: “Yo pienso que es por las entradas a las escuelas y gastados por las vacaciones. No es momento”, “Pues que aplique la fórmula de los Aguilar; a regalar boletos en todos los programas de radio y televisión y después ponga un letrero que diga que se agotaron los boletos”.

Así va, por el momento, la disponibilidad de boletos para la presentación de Omar Chaparro. (Captura: Ticketmaster)

Omar Chaparro será el conductor de la próxima temporada de ¿Quién es la Máscara? según Chamonic3

Uno de los programas más populares dentro de la televisión mexicana en los últimos tiempos fue el concurso ¿Quién es la Máscara? en donde los participantes son famosos cantantes, actores y actrices que visten una botarga de distintas creaturas para subir al escenario a interpretar un tema elegido con anterioridad.

De acuerdo con la cuenta de Instagram llamada Chamonic3, Omar Chaparro regresará a ser el presentador de esta producción en donde los jueces tiene que adivinar quién está detrás de los personajes, únicamente por diversión porque este paso no tiene relación alguna con la eliminación, permanencia o premios que obtengan los concursantes.

Esta sería la razón de que, en caso de cancelarse la presentación del actor en el Teatro Metropólitan, tendría que posponerla hasta el 2024.