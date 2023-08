Andrea Escalona perdió cenizas de su mamá, Magda Rodríguez: “Las dejé ir”

Magda Rodríguez falleció el 1 de noviembre de 2020 víctima de un shock hipovolémico (Fotos: Cuartoscuro)

El próximo 1 de noviembre de este 2023 se cumplirán tres años desde la muerte de la productora Magda Rodríguez, quien falleció a los 57 años en su casa tras sufrir un shock hipovolémico derivado de un sangrado del tubo digestivo.

La muerte de quien entonces se encontraba al frente del programa Hoy fue un sorprendente y duro golpe para todos quienes la conocieron, pues la productora era muy popular en los entretelones de la televisión, pero, sin duda, el suceso marcó la vida de su hija Andrea Escalona.

La conductora de Hoy sufrió la pérdida de su madre y al paso del tiempo ha ido asimilando la muerte de la querida productora con ayuda de su trabajo y de sus compañeros del matutino de Televisa; sin embargo, compartió recientemente que extravió las cenizas de su madre.

Durante la tarde de este martes 22 de agosto, al término de la transmisión de Hoy, Andrea Escalona se detuvo unos minutos en su camioneta para platicar con el reportero Edén Dorantes, a quien le confió que había perdido las cenizas de su mamá.

A sus 57 años, Magda logró hacerse un nombre en la producción televisiva (Fotos: @magdaproducer - @andy_escalona)

El reportero le preguntó a Andrea si su pequeño bebé de ocho meses podría llevar alguna vez un collar con las cenizas de Magda Rodríguez, tal y como ella posee el suyo; sin embargo, su respuesta fue desconcertante.

Escalona había dado a conocer anteriormente que portaba un collar en forma de corazón que contenía una porción de las cenizas de su fallecida mamá, siendo que el resto de ellas se encuentran en Villa del Carbón, localidad donde fueron depositadas en un espacio familiar.

“¿Las cenizas (de Magda Rodríguez)? ¡Ay no sabes lo que me pasó! Ya no tengo las cenizas, se me perdieron…”, comenzó a relatar la presentadora; sin embargo, a pesar de que ya no cuenta con su collar, la conductora dijo sentirse acompañada en todo momento de su madre.

“Pero también fue una manera de que creo que me acompañaron en el momento y se me perdieron, las dejé ir, tampoco quiero tener attachments (apegos), mi mamá sé que siempre está conmigo, la tengo puesta con una virgencita, con su foto, le compré veladoras…”, añadió.

Andrea Escalona guardó la mayor parte de las cenizas de su madre en su casa familia, en Villa del Carbón, Estado de México (Foto: Archivo)

La presentadora de 37 años dijo que no ha tenido la necesidad de tatuarse una imagen de Magda debido a que ella misma la reconoce en su reflejo en el espejo, además en los gestos que han reconocido sus allegados, entre ellos Andrea Legarreta.

“Yo soy Magda, nunca he sentido que he necesitado como tatuármela o algo que me haga recordármela, porque al verme al espejo, me dijo algo bien bonito la Legarreta, me dijo ‘acabas de hacer un gesto de Magda’ y es que sí soy, yo sigo pensando como ella, sigo trayendo su voz todos los días”, expresó.

Escalona añadió que mientras tenga en su memoria a su madre la seguirá sintiendo cerca. “A veces pareciera que la ausencia podría hacer olvidar, que a uno le da mucho miedo eso, pero no, te hace recordarla, pensarla y extrañarla todos los días cada día más”.

Tras la muerte de Magda, los conductores de Hoy lloraron su partida al aire (Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla)

Asimismo, la también actriz dio detalles de dónde extravió el collar.

“En el foro, en estas cosas de que cámbiate, córrele, la deje en la mesa, me tenían que hacer un body painting, y cuando regresé yo no estaba y también como que dije, ‘mira, en el foro siempre está, en el foro se quedó o sea bien, que acompañe a quien tenga que acompañar’”, refirió.

“He pensado en reponerla, tengo realmente las cenizas todas las importantes en Villa del Carbón, sí podría reponerlo, pero la verdad es que también me he sentido muy acompañada de mi hijo, mi familia y siempre la tengo y la pienso y ya”, concluyó la famosa.