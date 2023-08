¿Poncho de Nigris le fue infiel a Marcela Mistral? Serrath cumple advertencia y exhibe supuestos mensajes SIN CENSURA

La influencer amenazó con acabar con el matrimonio de Poncho con Marcela.

Poncho de Nigris está en el ojo del huracán después de su participación en La Casa de los Famosos México, pues Serrath -una exconcursante de Enamorándonos- destapó que aparentemente el regio le fue infiel a su esposa Marcela Mistral y aseguró tener pruebas de ello.

A través de su cuenta de Twitter la influencer mostró hace unos días una captura de pantalla de una presunta conversación que mantuvo con el finalista de La Casa de los Famosos México y donde supuestamente le envió algunas fotos que sólo podían reproducirse una vez.

Tras ello, la joven señaló que si la situación escalaba ella mostraría el contenido de su aparente conversación con de Nigris.

Cuáles son los mensajes que enseñó Serrath

Ahora, la famosa fue invitada al programa Chisme No Like y, tras ser cuestionada sobre esta polémica en la que está envuelta añadió:

“Hay pruebas, mensajes, videos. Ahora tengo que probar que sí nos conocemos, que sí tuve contacto con ellos. De hecho cuando salía de Top Chef me escribió Marcela y ahora resulta que me desconoce, que me estoy colgando de ella. Ella es la esposa de... yo no necesito ser la esposa de nadie”.

Foto: Instagram/ponchodenigris serrathoficial

Serrath remarcó que ella estaba muy confiada en las pruebas con las que contaba y ahondó en que sólo estaba defendiendo su reputación.

“Aquí estoy para desmentir, porque la gente cree que yo soy la inventada (....) Yo no tengo un problema con el matrimonio, sólo defiendo mi punto de vista”, dijo.

Posteriormente, en el show de revista se mostraron los pantallazos de las presuntas conversaciones y sólo se lee lo siguiente:

Serrath: sí, yo igual me fui cuando te fuiste

Poncho: Y hacemos reunión, pero más tranqui

Serrath: Sí, obvio, y vamos a un lugar bien

Poncho: Sí

Serrath: Triunfa Ponchito, gusto en verte

Poncho: Te aviso mañana para que me ayudes con la rola

Serrath y poncho de nigris (Chisme no like/Youtube)

Al ser cuestionada sobre el significado de esta conversación, la exintegrante de Enamorándonos explicó que sólo era un pequeño fragmento de las pláticas que mantuvo con de Nigris y que esto confirmaría que sí se conocen.