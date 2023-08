Araña violinista: señales de que podría estar en tu hogar

Existen señales que podría ayudarte a identificar la presencia de una araña violinista. Foto: Gobierno de México

La araña violinista es una de las especies más peligrosas en el mundo, esto debido al tipo de veneno que inyecta durante su picadura, por lo que mucha gente busca evitar su aparición a toda costa, de tal forma que existen señales que podrían ayudarte a identificar sí ya se encuentra en tu hogar.

La picadura de una “araña del rincón” puede afectar de diferentes maneras, las principales son la necrosis en la piel, síntomas de envenenamiento y en el peor de los casos, la muerte. Es por eso que se le considera como una de las más peligrosas, incluso por encima de la viuda negra.

Los ejemplares de la especie Loxosceles Laeta, como también se le conoce a este arácnido, tienden a habitar los ambientes que se encuentran en completa oscuridad y donde pueden encontrar tranquilidad, además de que la humedad es otro de los factores que podrían ayudar a su reproducción, por lo que es muy común encontrarlas durante la temporada de lluvias.

Ante esto, es importante saber cuáles son las señales que podrían indicar que la araña violinista se encuentra al interior de tu casa e incluso en el patio de la misma. Siendo importante tomarlas en consideración para tratar de evitar su aparición en cualquier parte del hogar.

La Araña violinista es considerada una de las más peligrosas debido a su picadura. (Captura)

Las señales de la aparición de la araña violinista

Zonas oscuras o tranquilas

Puede parecer una señal fácil de identificar, sin embargo, muchas veces la gente no las considera importantes por la misma situación. Estos lugares son aquellos en los que no se ha realizado un cambio o limpieza en un largo lapso de tiempo, sobre todo en los que se acostumbra guardar cosas que no utilizamos de manera cotidiana.

Mal acomodo de los muebles

Por la forma en que se acomodan los muebles en el hogar muchas veces se generan rincones que se vuelven de difícil acceso para la limpieza, además puede por la forma de distribuirlos algunos de ellos no sean movidos con frecuencia. Sobre todo su presencia se puede dar en los muebles de madera, por lo que es importante que identifiques estos sitios y hagas una limpieza a profundidad.

Estos arácnidos prefieren lugares con oscuridad y en completa tranquilidad. [Archivo]

Cajas de zapatos o roperos

Almacenar cajas de zapatos puede ser una de las principales señales que debes detectar en tu hogar para evitar que aparezca la araña violinista en tu caja, sobre todo si no las ocupas de manera seguida, siendo esto uno de los lugares favoritos de este arácnido debido al clima que se puede presentar en su interior y la oscuridad.

Misma situación ocurre con los roperos en los que se decide guardar ropa por largos lapsos de tiempo, siendo ideal para que la “araña del rincón” anide ahí. Siempre es recomendado sacudir la ropa y revisar el calzado antes de utilizarlo, sobre todo si se tuvo almacenado por bastante tiempo.

Vegetación o escombros en el patio

Tener escombros de vegetación en tu patio o guardar otro tipo de material como madera puede ser otro indicativo de que este arácnido se encuentra en tu hogar, ya que estos le facilitan el poder esconderse, por lo que se debe hacer una limpieza constante si se tendrá material de este tipo, e incluso cortar la vegetación en el patio hará un cambio respecto a no favorecer a su aparición.

Picadura como mecanismo de defensa

Si existe alguna araña violinista en tu hogar, probablemente solo podrás observar las telarañas, debido a que este arácnido no es fanático de la confrontación por lo que en caso de ser descubierta preferirá escapar y esconderse.

Solo tiende a atacar cuando se siente amenazada, siendo ese su mecanismo de defensa, de esta manera lo mejor es mantener limpio tu hogar y en caso de ver un ejemplar tratar de no hacer alguna acción que podría ponerte en riesgo.