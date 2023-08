MC respaldó a Ebrard por denunciar la “simulación de Morena”

Foto: @MovCiudadanoMX/ Reuters

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, se sumó a las críticas de Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores (SRE), en contra de Morena y su proceso de selección con miras a las elecciones del 2024.

Te puede interesar: Jorge Álvarez Máynez reconoció a Movimiento Ciudadano como “la única opción” para vencer a Morena

A través de redes sociales, el emecista aplaudió las denuncias del aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, quien habría señalado que las campañas internas, a favor de Claudia Sheinbaum, cuentan con dinero del Gobierno.

Álvarez Máynez recordó que estos actos ya habían sido denunciados por el partido, y por otros más, por lo que pidió a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto. Cabe señalar que estas denuncias no solo han sido en contra de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sino a todos los aspirantes de Morena que han incursionado en los procesos de selección.

Te puede interesar: Pío López Obrador respalda a Ebrard: proclama su victoria presidencial en 2024

“Hoy Marcelo Ebrard nos da la razón. Llevamos meses demostrando que las precampañas ilegales de Morena han desviado recursos públicos. En más de 90 denuncias lo hemos acreditado y hoy él mismo lo confirma. Ojalá esto sirva para que las autoridades electorales actúen en serio”, destacó el legislador.

Álvarez Máynez volvió a críticas a Morena (Twitter/@AlvarezMaynez)

Las declaraciones del ex canciller tuvieron distintas reacciones, tanto de los opositores como de sus compañeros de proceso, pues mientras Claudia Sheinbaum se limitó a responderle, otros aspirantes los acusaron de incongruentes.

Te puede interesar: Marcelo Ebrard acusa a Claudia Sheinbaum de acarreo; lanza advertencia a Morena tras incumplimiento de reglas

Tal fue el caso del diputado con licencias del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien calificó de arrogantes las quejas que Ebrard, pues en distintas ocasiones también ha sido señalado por tener propaganda a su favor, tal y como lo denunció con Sheinbaum Pardo.

“Lamentable por prepotente y arrogante la declaración de Marcelo Ebrard. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia”, destacó el diputado en redes sociales.

Otro candidato interno que salió a las críticas en contra del ex secretario Ebrard fue Adán Augusto López, ex titular de la Secretaría de Gobernación, quien calificó como una falta de respeto el hecho de que haya asegurado que en la contienda sólo hubiera dos candidatos (Sheinbaum y él), y dejar así afuera a los otros cuatro compañeros.

Marcelo Ebrard aseguró que la decisión enla 4T será entre él y Claudia Sheinbaum (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Desde una de sus asambleas informativas en Puebla, el ex funcionario de Gobernación invitó a sus compañeros a no incursionar en actos de deceleración, pues será el “pueblo” el único que podrá elegir al abanderado rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.

“Hago un llamado a que no caigan en la desesperación, la desesperación no es buena para nadie, no es buena consejera. Son tiempos de prudencia, de paciencia, y de trabajar para mantener la unidad”, destacó.

En un tenor diferente, el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, respaldó al excanciller, pues aseguró que Morena debe aclarar estos actos, y, sobre todo, dar certeza de la equidad en la contienda interna.

“La denuncia del compañero Marcelo Ebrard sobre falta de equidad en el proceso interno de MORENA se tiene que atender. Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador.”, indicó en redes sociales.

El exsecretario de Gobernación pidió no caer en la desesperación Crédito: Twitter/@politicomx

Sheinbaum responde a Ebrard

Aunque la principal postura de la ex mandataria capitalina fue “no hablar mal” de ninguno de sus compañeros, sí destacó que las encuestas la respaldan como la preferida entre la población desde hace un año.

En su evento desde Zamora, Michoacán, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad en el Movimiento de la 4T.