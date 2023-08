El Costeño mostró su rechazo a Wendy Guevara: “Ojalá se prepare”

Javier Carranza cree que Wendy no está preparada para sostener un show (Foto: Especial)

Como ya lo había hecho anteriormente, el comediante llamado Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño”, volvió a referirse a la supuesta “doble moral” que percibe entre el público y criticó que las figuras de gran popularidad actualmente en las redes sociales carezcan de contenido de valor.

“No hay tema prohibido para la comedia. Creo que estamos viviendo épocas de doble moral, más fuertes que nunca. La doble moral en las redes no me parece justa, que las que enseñan las nalgas tengan más seguidores que los que hacen arte. Antes se decía que la televisión era nociva y ahí está el internet, y quiénes son los que tienen más vistas, los que hacen más estupideces son los que tienen más Views, entonces no era la televisión, es la gente”, contó el humorista en un encuentro con la prensa durante la presentación de la nueva temporada de la serie Tal para cual.

Asimismo, “El Costeño” se refirió al estilo de humor de su colega, Sergio Verduzco “Platanito”, quien ha sido señalado en distintas ocasiones por sus “chistes crueles”, como los que contó sobre el feminicidio de la joven Debanhi Escobar y la tragedia en que murieron los bebés de la Guardería ABC.

“Yo estoy a favor de lo que dice Platanito, está en todo su derecho de defender su comedia, de defender su punto de vista, y habrá a quienes les gusta y a quienes no, y se vale”.

En "Tal para cual", de Televisa, participan "El Costeño" y Edson Zúñiga (Foto: Instagram)

Al ser cuestionado sobre si se ha sentido censurado en alguna ocasión, el humorista de 46 años recordó que los seguidores del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo han tundido en las redes sociales.

“Cuando hice el chiste del presidente se me vinieron a la yugular todos, eso fue más oficialista, los ataques vinieron de adentro de la oficina de prensa de la Presidencia. Fue una persecución que todavía me la siguen reprochando los AMLOvers y yo voy a seguir defendiendo también mis puntos de vista”, recalcó.

Asimismo, el humorista nacido en Acapulco, Guerrero, se refirió a un tema de moda: los reality shows, pero destacó que él no participaría en alguno porque el público está acostumbrado a que los comediantes sean graciosos en todo momento, lo cual en su punto de vista no es posible.

“Ay, no sirvo yo. Ya ves cómo le ha ido a los humoristas en los realities, la gente yo creo que tiene una expectativa, una idea, yo creo se les olvida que somos humanos, no podemos estar 24 horas haciendo comedia, o sea, también nos neurotizamos, no somos infalibles, somos falibles, somos humanos”, expresó.

El humorista criticó la supuesta doble moral que nota en las redes sociales (Foto: Instagram/@elcostenohumorista)

Para ejemplificar su punto de vista, el también standupero mencionó a algunos colegas que han participado en programas de ese formato.

“La gente todo el tiempo quiere ver a Bárbara Torres como ‘Excelsa’ todo el tiempo, pues no, quieren ver a Carlos Eduardo Rico haciendo chistes todo el tiempo, pues no, somos humanos, somos vulnerables, y a veces eso como que la gente no lo perdona”.

El Costeño reaccionó negativamente al triunfo de Wendy Guevara

Respecto a los reality shows, el comediante fue cuestionado sobre el triunfo de Wendy Guevara, quien recientemente se alzó con el primer lugar en La casa de los famosos México; sin embargo su respuesta causó asombro pues “El Costeño” dejó ver cierta antipatía hacia la influencer guanajuatense.

“Pues bueno, ahí está la gente, la gente es la que la apoyó. Yo particularmente no soy fan, pero bueno, qué te digo”, expresó tajantemente.

Wendy Guevara recién salió de LCDLF y firmó contrato con Televisa (Foto: Archivo)

“Lo que pasa es que ahora estamos viviendo una era, una época, donde hay gente que aparece y hace 20 mil tarugadas en las redes esperando que les pegue una, y les pega y se van al cielo, pero no hay cómo sostenerlo. Te compran el show y no te puedes pasar una hora, hora y media...dices bueno, eso no da para tanto”, añadió, sin embargo deseó que la fama de “La Perdida” no sea efímera.

“Ojalá que no, ojalá que se prepare, ojalá que se asesore, y ojalá que traiga algo más que ofrecerle a la gente porque se lo merece Wendy y se lo merece el público”, concluyó el cómico.