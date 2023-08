“Es un error no ver MasterChef”: Adrián Herrera defiende el reality gastronómico en plena final de LCDLFM

(Instagram: @masterchefmx // TikTok)

El impacto de la primera temporada de La Casa de los Famosos México fue avasallador, pues durante casi tres meses logró mantenerse entre las principales tendencias de redes sociales gracias a las ocurrencias del Team Infierno, señalamientos de fraude a favor del Team Cielo y románticos momentos de Wencola (Wendy y Nicola).

Esto provoco que muchos programas que se transmitían en televisión abierta durante el mismo horario que las galas estelares de LCDLFM quedaran relegados. Entre estos se encuentra MasterChef Celebrity México 2023, un reality show gastronómico donde figuras del medio artístico nacional y personalidades de redes sociales compiten por convertirse en el mejor cocinero.

Fue bajo este contexto que Adrián Herrera, mejor conocido como Chef Herrera, recurrió a su cuenta de Twitter para defender el programa donde colabora como juez junto a sus colegas Zahie Tellez y Poncho Cadena.

“Es un error no ver @MasterChefMx ahorita: estamos cocinando en una fragata de la marina de Acapulco. Préndele a la tele YA”, escribió el pasado domingo 13 de agosto.

El tuit dividió opiniones en la plataforma. Por un lado, algunos usuarios aseguraron que no verían MasterChef Celebrity hasta que terminara La Casa de los Famosos México porque querían ver ganar a Wendy Guevara, mientras que otros dejaron entrever que no quieren verlo por Fabiola Campomanes. Y es que la actriz no ha sido del agrado del público por su personalidad.

“Ahorita andamos bien ocupados viendo La Casa de los Famosos México”. “Ahorita no hijo, estábamos bien ocupados viendo ganar a Wendy”. “Aguanta, estamos viendo cómo gana Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México”. “Ya vas a sacar a la Campomanes? si no, pa qué”. “Si los veo, pero ya saquen a Fabiola. No puede ser que la sigan consintiendo. Es grosera, creída, altanera o eses es su papel dentro del juego”, fueron algunas reacciones.

¿Quién abandonó MasterChef Celebrity el domingo 13 de agosto?

Mientras Wendy Guevara estaba a punto de desmayarse por la impresión de ganar, Romina Marcos, Manu NNa e Irma Miranda estaban dando todo en la cocina para salvarse de la eliminación. Lamentablemente uno tuvo que abandonar la cocina más famosa de México, pues no logró cumplir con las expectativas de los jueces.

Se trató de Manu NNa, famoso influencer mexicano que ha participado en programas gastronómicos como Divina Comida o Bake Off México Celebrity México (donde consiguió el primer lugar), además de series y podcast.