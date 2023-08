Confirman que Ana Gabriela Guevara no le permitió la entrada al CNAR a entrenadora ucraniana de Natación Artística

Olga Pylypchuk no pudo acceder a las instalaciones del CNAR por orden de Ana Gabriela Guevara.

La guerra contra el equipo de Natación Artística continúa para Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), pues recientemente se reveló que en efecto no le permitió la entrada al CNAR a la entrenadora de natación Olga Pylypchuk.

En conferencia de prensa, Adriana Loftus, entrenadora de la Selección Nacional de Natación Artística reveló que en efecto la presidenta de la Conade, Ana Gabriela Guevara le negó el acceso a la coreógrafa ucraniana Olga Pylypchuk la semana pasada debido a que podría robarse algo.

Loftus explicó a los medios de comunicación que la entrenadora y ganadora de tres medallas de oro olímpicas en natación artística, está aquí en México para brindarle apoyo a nuestras competidora de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile de 2023.

Le tuvieron que mentir a la entrenadora ucraniana

Olga Pylypchuk ha apoyado a varios paises del mundo.

Para que la situación no se agravará, Adriana Loftus reveló que tuvo que mentirle a Olga Pylypchuk, quien no habla español, la razón por la cual no pudo entrar a las instalaciones.

“Es una vergüenza, que venga ella del otro lado del mundo para que no la dejen acceder. No le quise decir lo que estaba pasando”, declaró Loftus.

Ante esto, todo el equipo tuvo que moverse a la alberca Olímpica Francisco Márquez como sede alterna para sus entrenamientos.

“Hay un cumplimento de la suspensión definitiva por parte del juez, en la cual el juez le ordenó a la Conade darnos todas las facilidades, poder seguir con nuestros entrenamientos, y no fue así, en esta ocasión, definitivamente no entiendo por qué no se le permitió entrar (a la coreógrafa), no es ninguna delincuente, vino a México a ayudarnos, a apoyar al equipo, y el trato que se tuvo hacia ella no fue el más adecuado de una institución como la Conade”, explicó la entrenadora nacional de Natación Artística en conferencia de prensa.

Adriana Lorftus tuvo que disculpase con Olga Pylypchuk por no poder entrar a las instalaciones.

“Olga ha apoyado a distintos países, aparte yo había visto ya sus rutinas. Creo que es una coreógrafa con muchísima experiencia. Se le da la creatividad increíblemente, y creo que nos ha ayudado mucho a darle ese toque artístico a nuestras rutinas”, señaló la entrenadora mexicana.

“La razón no la sé, se pidió el acceso, pensé que todo estaba bien. Se hizo en tiempo y forma la petición del acceso al CNAR, y el jueves que fue nuestro primer día de entrenamiento, en la puerta nos dijeron que yo sí podía ingresar pero ella no”, reveló.

“Es más, estaba pegado el nombre de ella en la caseta del estacionamiento, los coordinadores tenían su nombre para que no la dejaran accesar. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta y seguimos entrenando en la Alberca Olímpica”, finalizó.