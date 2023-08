Qué partidos de la jornada 4 del Apertura 2023 de la Liga Mx ya podrían jugarse

Liga MX: Tabla de posiciones y resultados de la jornada 2 del Apertura 2023 (Liga BBVA MX)

La Leagues Cup 2023 ya se encuentra en su fase final con los Cuartos de Final prácticamente, en algo que ha dejado a más de la mitad de los clubes mexicanos eliminados por lo que varios de ellos ya podrían disputar sin complicaciones su siguiente duelo del Apertura 2023.

Te puede interesar: León vs Real Salt Lake: ¿A qué hora se jugará el duelo reprogramado de los 16vos de final de la Leagues Cup?

El actual torneo en México se detuvo después de completar la jornada 3, esto debido al inicio del campeonato entre Liga Mx y MLS, ocasionando que la fecha 4 tuviera que se postergada por más de un mes. De acuerdo con lo señalado durante la presentación del calendario, los horarios para esos encuentros se darían a conocer conforme al desempeño de cada club.

Pese a que solo cinco equipos se mantienen con vida en la competencia de verano, siguen sin anunciarse las fechas oficiales para la reanudación del Apertura 2023, debido a esto te mencionamos los encuentros que ya se podrían jugar con los clubes que ya fueron eliminados.

Cada vez más, la Liga MX se queda sin representantes en el certamen.

Partidos de la Jornada 4 que ya se podrían jugar

Basados en los duelos que se dieron a conocer en el calendario oficial, son cuatro partidos que podrían disputarse, los cuales son:

Puebla vs Atlético San Luis

FC Juárez vs Guadalajara

León vs Mazatlán

Cruz Azul vs Santos

Los duelos restantes de esta fecha tienen implicados a los equipos que aún se mantienen disputando la Leagues Cup, mismos que podrían irse acomodando si los clubes son eliminados antes de llegar a las semifinales, recordando que habrá duelo por el tercer lugar, ante esto quienes consigan llegar a las semifinales garantizar tener acción el sábado 19 de agosto.

Te puede interesar: Tigres vs Whitecaps: ¿A qué hora y por dónde ver los 16vos de final de la Leagues Cup?

Además, Tigres y Monterrey se enfrentan directamente en los Octavos de Final, lo que dejará a alguno de ellos con la posibilidad de disputar su encuentro de la jornada 4, en donde los felinos tienen como rival a Necaxa, mientras que los rayados están emparejados con Tijuana.

Se detalló que los equipos que fueran eliminados no podrían disputar amistosos en Estados Unidos ni en México entre ellos, esto para buscar que toda la atención se centre en el torneo entre la Liga Mx y la MLS. Esto ha confirmado que posiblemente no se reanude el torneo hasta antes del 19 de agosto, día en el que concluye el torneo de verano.

Te puede interesar: Listos los octavos de final de la Leagues Cup, ¿Contra quienes van los equipos mexicanos?

Los duelos restantes de esa fecha son Atlas vs América, Pumas vs Toluca y Querétaro vs Pachuca.

[Twitter/@LigaBBVAMx]

Cabe recordar que posterior a la final de la Leagues Cup, se encuentra agendada una doble jornada, misma que podría servir para el regreso del Apertura 2023. teniendo al menos seis duelos asegurados, los cuales son:

FC Juárez vs Pumas

Atlético San Luis vs León

Pachuca vs Cruz Azul

Chivas vs Tijuana

Mazatlán vs Puebla

Tigres vs Santos (en caso de la eliminación del conjunto felino)

Los potosinos han comunicado que tratarán de que su duelo de la fecha 5 ante los poblanos se dispute un día antes de que se lleve a cabo la final del campeonato que se desarrolla en Estados Unidos, aunque esto podría estar imposibilitado por los acuerdos que se realizaron entre ambas ligas.

Incluso, sí todos los equipos de la Liga Mx fueran eliminados antes de Cuartos de Final las cosas podrían cambiar, tomando en cuenta que ya no tendrían relevancia para los aficionados mexicanos la definición del título.

Tras las tres jornadas iniciales, Chivas era el equipo que se mantenía en el liderato de la tabla general ganando sus partidos, mientras que por el otro lado, Cruz Azul no había sumado un solo punto ubicándose en el fondo, situación que podrían cambiar tras el descanso de más de un mes.