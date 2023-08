Diputado del PAN tachó a Marko Cortés como el títere de Alito Moreno

(Foto: Twitter)

Jorge Luis Preciado, ex aspirante presidencial del Frente Amplio por México, llamó al líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, como un títere más de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante una rueda de prensa, el diputado de la República no sólo dio a conocer su retiró de la contienda interna rumbo al 2024 de los partidos de oposición, sino además reveló su renuncia al partido blanquiazul, luego de que fueran señaladas distintas irregularidades en el proceso de selección de la alianza, antes conocida como Va por México.

En su mensaje, el ahora exdiputado no dejó pasar la oportunidad para condenar que el líder de su partido se ha dejado manipular por el tricolor, lo cual significaría una mala racha a Acción Nacional tras haber pactado su alianza con el fin de asegurar la contienda del 2024.

El exdiputado reveló que hay un acuerdo “firmado y sellado” para que Xóchitl Gálvez se convierta en la candidata de la oposición Credito:TW@RuidoEnLaRed

“Lamentablemente, es probable, que el próximo año desaparezca el PRI y el PAN sea arrastrado con él, porque también hay que decirlo, en el PAN ya no manda Marko Cortés, él se ha convertido en un títere de Alejandro Moreno, y si yo no permito que me controle el presidente del PAN, mucho menos me voy a dejar que lo haga el presidente del PRI”, aseveró Luis Preciado.

A un día de que cierre la plataforma de registro del Frente Amplio por México, el ex panista acusó que existe un “proceso de simulación” en la alianza, pues aseguró que será la ex alcaldesa de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada oficial rumbo a la candidatura presidencial.

Jorge Luis Preciado fue uno de los blanquizales que se registraron en la contienda interna de su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), he incluso, días pasados, habría presumido la obtención de las 150 mil firmas, las cuales le permitirían pasar a la tercera fase.

No obstante, su renuncia al proceso, y a su partido, sorprendió a sus allegados, sin embargo, señaló que no seguiría las recomendaciones de las dirigencias panistas para sumarse “al carro ganador” ante la poca posibilidad de obtener la victoria en la contienda.

La oposición podría estar viviendo un periodo de crisis (Jesús Abraham Avilés Ortiz/Infobae México)

“Lamentablemente es una simulación, pues su ya conoces el resultado, ya todo lo que hagas para cambiar ese resultado no va a funcionar porque ya está acordado, firmado y sellado que ella va a ser la candidata y todavía falta un mes”, aseguró.

Aunado a esto, Luis Preciado recordó que su trayectoria por el PAN ha sido descrita por haber estado en diversos puestos parlamentarios, por lo que lamentó su salida a causa de razones injustas y externas que han tomado las dirigencias del PAN con sus aliados.

La panista sería la abanderada oficial (Cuartoscuro)

“Yo no llegué al PAN cuando estaban las vacas gordas, llegué en el 94 cuando no ganábamos absolutamente nada; y no me fui cuando el PAN perdió, yo me quedé aquí después del año 2012″, recordó.

El ex panista también habría adelantado que en esta segunda etapa pasarían la senadora del tricolor, Beatriz Pardes Rangel, el ex secretario del Trabajo, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles, del PRD, y tres personas más del PAN, así como la legisladora Gálvez Ruiz.

Por ello, Luis Preciado adelantó que acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), para impugnar dicho proceso por la falta de equidad para los aspirantes registrados. Lamentó que estas decisiones afecten a la alianza, la cual aseguró haber caído en el juego del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).