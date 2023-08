Mariana Echeverría reaparece tras anunciar la pérdida de su bebé: “El show debe continuar” | VIDEO

Mariana Echeverría enfrenta la pérdida de su bebé arcoíris (@marianaecheve)

En días recientes, Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez dieron a conocer que lastimosamente perdieron al bebé que estaban esperando. Pese la tristeza, tanto la actriz como el futbolista se mostraron optimistas por el futuro y aseguraron que ambos saldrían adelante.

Fue ante esto que el pasado 01 de agosto, la conductora de Me caigo de risa apareció en una serie de clips difundidas a través de sus Instastories para explicar cómo se sentía tras el duro momento que está atravesando.

Cómo reapareció Mariana Echeverría

“Hola, buenos días, creo que por segunda vez estoy aplicando la frase de un día a la vez. Creo que la primera vez que la apliqué fue cuando nació Luca que no sabía a qué me enfrentaba, a la maternidad y decía: ‘Un día a la vez’ y ahorita lo estoy aplicando. Hoy me siento mucho mejor que ayer”, comenzó a decir.

En este sentido, la famosa ahondó en que se sentía muy arropada por todos sus seres queridos y aseguró que ese era un factor determinante para su mejoría emocional.

“Día a día va a ir mejorando la situación. Quiero agradecer a mi círculo cercano que ha estado mañana, tarde y noche con llamadas, mensajes, visitas con todo. A mi familia, a Lupe y Óscar que han sido mi fortaleza en estos momentos y a todos ustedes”, puntualizó.

Este será el segundo hijo de la actriz y el futbolista.

De igual forma, Mariana prometió hacer el próximo jueves una transmisión en vivo para platicar con mujeres que han atravesado momentos similares al suyo.

“De repente con esta situación solo nosotras sabemos lo que pasamos así que mucha fuerza a todas, muchas gracias y les mando un abrazo fuerte a todas”, añadió.

Respecto a las críticas que ha recibido y, en donde usuarios en redes sociales la han revictimizado al asegurar que perdió a su bebé por trabajar mientras estaba embarazada, Mariana explicó que el programa se grabó antes de que ella estuviera en la espera del bebé.

Mariana detalló que no detendrá su vida por los malos comentarios y que retomará en estos días su agenda laboral.

“El show debe continuar, yo creo que un poco de risas, del público, de su cariño, me va a caer muy bien. También ver a mis hermanos disfuncionales”, dijo.

La famosa explicó cómo ha vivido el proceso de perder a su bebé (Credito:IG@ marianaecheve)

Cómo dio a conocer la pérdida de su bebé

En una publicación de Instagram, Mariana escribió: “Nos imaginamos y dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti Te imaginamos cuidándote y guiándote pero el plan salió otra vez al revés , tú nos cuidas y nos guías. La vida nos sigue poniendo pruebas muuuuy fuertes pero cada una de ellas nos da mayor resiliencia”.

Las reacciones no se hicieron esperar y los amigos de Echeverría llenaron la caja de comentarios con todo tipo de mensajes de apoyo y cariño.

“Besos amiga hermosa ese angelito tenía que seguir en el cielo; Te abrazo fuerte Marianita! A los 3; Te amo mucho Mariana; Mariana toda la fuerza; Estamos contigo y Oscar mi Mariana! Te quiero mucho; Mariana y Oscar lo lamento muchísimo! Les mando un abrazo con mucho cariño; Mariana y Oscar, no hay palabras de consuelo, lo que están viviendo es algo muy fuerte y que no encontramos explicación, de verdad de corazón lo lamento muchísimo, les mando mucha luz para llevar este difícil duelo, llóralo, enójate, sácalo! les mando un abrazo!”, fueron algunos de los comentarios.