La Barby Juárez golpea en el rostro a Nicola Porcella y causa indignación entre fans de La Casa de los Famosos | VIDEO

Barby Juárez golpea a Nicola Porcella (Captura de pantalla/Vix)

A pocas semanas de que se conozca quién será el ganador de La Casa de los Famosos México, las polémicas en el reality de Televisa siguen dando de qué hablar. Y es que, durante la fiesta del pasado 28 de julio, la situación se descontrolo, pues antes de que Nicola Porcella sufriera una presunta agresión sexual por parte de Sergio Mayer, la Barby Juárez lo golpeó en el rostro.

La temática de la celebración semanal fue sobre la época prehistórica, por tanto, los integrantes que aún permanecen en el show de Televisa se disfrazaron de cavernícolas.

El evento parecía ir muy bien, ya que todos tenían bebidas a su disposición, pizzas e, incluso, un enorme dinosaurio ingresó a la Casa para jugar con ellos. No obstante ya con varias copas encima, las cosas comenzaron a ponerse extrañas.

Algunos videos recuperados en TikTok muestran el instante en Wendy Guevara estaba bailando Todas mueren por mí de Cartel de Santa. No obstante, en algún momento entró a cuadro Mariana La Barby Juárez y se acercó al peruano, quien se encontraba sentado en una de las sillas del jardín.

La boxeadora también estaba bailando, pero de pronto se detuvo y se quedó viendo a Porcella. Sin previo aviso se observó como la pugilista levantó la mano y le soltó una fuerte cachetada a su compañero.

Emilio Osorio gritó sorprendido y Barby únicamente procedió a retirarse y sentarse en otra de las sillas del jardín.

Usuarios en redes sociales se indignan

El instante rápidamente se viralizó en redes y los usuarios se molestaron por la inexplicable reacción de la Barby Juárez.

“Espero que haya expulsión porq la producción no puede permitir faltas de ese tipo porque estaría apoyando esto ya salió de control y la jefa no hace nada”. “Me pregunto que hubiera pasado si hubiese sido al revés y es el quien le pega ella?”. “Esto se está saliendo de control la producción debe poner manos el asunto”. “Eso es agresión y merece expulsión no justifica el alcohol tiene que salir eso No está permitido”, son algunas de las menciones.

Asimismo, otros cibernautas pidieron a la Producción de la Casa de los Famosos que tomaran las medidas necesarias o sanciones correspondientes.

“Y nadie hace nada que pocamadre, pero si hubiera sido al revés ya me imagino, es lo malo de no tener valores”. “@La Casa de los Famosos México exigimos la expulsión de está señora y de Sergio Mayer por agresión a @Nicola Porcella”, colocaron.