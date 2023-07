Qué se sabe sobre Eduin Caz y su supuesta detención en Honduras

Eduin Caz se presentó con Grupo Firme este lunes 24 de julio en Honduras (Foto: Instagram)

Tras haber cancelado un concierto en Honduras hace unos días debido a un “toque de queda” impuesto por el gobierno de aquel país centroamericano, el Grupo Firme ofreció una exitosa presentación este lunes 24 de julio de 2023 en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Pese a que el concierto del grupo mexicano fue un gran éxito, los seguidores de la agrupación del género regional mostraron su preocupación ante las imágenes donde se le puede ver al vocalista de la banda, Eduin Caz, al interior de una patrulla de policía local y resguardado por algunos elementos de seguridad hondureña.

Y es que de acuerdo con un video que cirula en las redes sociales, al intérprete de Ya supérame se le puede ver en la parte inteior de un vehículo policiaco junto a seis elementos que aparentemente lo están escoltando.

Pese a a que la situación podría imponer respeto y hasta temor, al músico de 28 años se le nota feliz y hasta aparece saludando a los fans que los reconocen durante su estancia en la ciudad hondureña, al tiempo que parece estar siendo trasladado a un destino desconocido en la localidad.

Fue la reportera de espectáculos conocida como Chamonic, quien en su cuenta de Instagram alertó a los seguidores de Grupo Firme y así lo escribió. “Después de una noche muy buena del Grupo Firme, en su presentación en San Pedro Sula Honduras, me dicen que supuestamente se llevaron detenido a Eduin Caz, vocalista del grupo”, escribió en su popular perfil.

El comentario de la reportera encendió las alarmas de los seguidores del grupo y estos comenzaron a realizar todo tipo de especulaciones, como que Eduin Caz había sido detenido por estar bebiendo alcohol en la calle, o que hizo destrozos en presunto estado de abriedad.

“Seguro se le pasaron las copichuelas, con eso de que le gusta agarrar la fiesta y luego ya no sabe ni en qué día vive”, “¿No habría estado tomando de más? No aprende la alección el Eduin”, “Se me hace que hizo algo prepotente porque a nadie trepan a la patrulla así porque sí”, son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto en las redes sociales.

Asimismo, otras personas especularon que lo sucedido forma parte de una estrategia de publicidad para el grupo en su visita al país centroamericano o que incluso la escena forma parte de un futuro videoclip a promocionar por la exitosa banda mexicana.

Tras la cancelación por un toque de queda en Honduras, la banda regional se presentó con éxito (Instagram/@eduincaz y @anahydpg)

Con el transcurrir de las horas, las autoridades hondureñas no se han referido a lo sucedido, sin embargo en internet se pueden leer comentarios de personas que habrían estado presentes en el lugar, quienes aseguraron que los elementos policiales únicamente estaban resguardando al vocalista mexicano por la gran concentración de fans que se encontraban merodeándolo.

Sin embargo, poco después de haber dado a conocer el video que causó la preocupación de sus fanáticos en un inicio, la cuenta de Chamonic aclaró que en realidad todo se había debido a un “simulacro” por parte de las autoridades en el que resguardaron la integridad del cantante de Qué onda, perdida y Déjenla que sea feliz.

“Negativo, no fue arrestado Eduin Caz en Honduras. Fue un simulacro jajaja literal. Fue una broma. Él se subió solo a la patrulla y los policías lo llevaron al hotel. Formaban parte de la seguridad del grupo. Ya ven que al señor le gusta la atención”, se lee en la cuenta dedicada a difundir información del espectáculo.

Por su parte, al momento ni Eduin, ni Johnny Caz, ni el resto de los integrantes de Grupo Firme han confirmado o desmentido la información.