Mataron en Chihuahua a lugarteniente de Los Salgueiro, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa

Los hechos sucedieron en el municipio de Guadalupe y Calvo (Foto: Fiscalía de Chihuahua/Archivo)

Derivado de un enfrentamiento entre civiles armados en el poblado conocido como Saucito de los Araujo en el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua fueron hallados los cadáveres de tres hombres, uno de ellos identificado por las autoridades como lugarteniente del grupo criminal Los Salgueiro, organización delictiva ligada al Cártel del Pacífico.

Los tres decesos fueron confirmados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, institución que detalló que los cuerpos hallados fueron identificados como Eliseo P. G., de 53 años de edad; Fastino R. N., de 50 y Esteban E. G. de 46.

El lugar donde sucedieron los hechos se encuentra en los límites con Sinaloa y en dicha zona fueron hallados los tres cuerpos de los sujetos mencionados, todos ellos tenían marcas de disparos de arma de fuego.

En la zona fueron hallados y embalados casquillos (Foto: EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo)

A través de un comunicado compartido el miércoles 19 de julio fue que la Fiscalía de la entidad informó que uno de los cuerpos encontrados es de un lugarteniente: “Se tuvo conocimiento que Esteban E. G., era lugar teniente del grupo delictivo de los “Salgueiro” en esa localidad.”

En el sitio fue hallada una cuatrimoto incinerada y también fueron asegurados y embalados casquillos percutidos calibre 7.62×39 y .223. De acuerdo con las autoridades en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos violentos se envió a efectivos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) al sitio con el objetivo de brindar protección e investigar lo ocurrido.

No se reportaron detenciones por la muerte de las tres personas en el municipio de Guadalupe y Calvo, asimismo las autoridades indicaron que, según sus datos, no hubo secuestros en la zona. Algunos reportes no confirmados señalaron que los otros sujetos que fueron asesinados en el lugar serían miembros del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, estos datos no han sido corroborados.

Al sitio acudieron las autoridades (Foto: Fiscalía de Chihuahua/Archivo)

“Los agentes investigadores realizan entrevistas y otras indagatorias para esclarecer los hechos violentos e identificar y detener a los responsables, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de supuestas privaciones de la libertad”, finalizó el comunicado oficial.

Asesinaron a “El Chapo Calín” en Chihuahua

Cabe recordar que el pasado 28 de junio que se registró un enfrentamiento armado a las afueras de Guachochi, Chihuahua. Como resultado fueron hallados ocho cadáveres (algunos de ellos calcinados) y dos vehículos consumidos por el fuego, ante estos hechos al sitio acudieron miembros del Ejército, de la Guardia Nacional y de la AEI.

Los primeros reportes de dicha ocasión indicaron que una de las víctimas será un sujeto identificado con el alias El Chapo Calín, presunto operador del Cártel de Sinaloa. Posteriormente el fallecimiento de Melquiades D. M., El Chapo Calín fue confirmada por las autoridades de Chihuahua.

Melquiades M. D. llevaba por lo menos siete años involucrado en las actividades criminales del Cártel de Sinaloa (Foto: Especial)

Mientras que para el 2 de julio pasado fue desmantelada una pista de aterrizaje ubicada en Guachochi y que presuntamente estaba relacionada con El Chapo Calín. Gilberto Moya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chihuahua informó sobre las acciones a través de sus redes sociales.

“Como resultado, les informo que desmantelamos un campamento y una pista de aterrizaje del crimen organizado”, expresó. Se trataba de una pista clandestina de alrededor de 500 metros de largo por 50 de ancho.

Al parecer el lugar tenía como objetivo expandir la presencia del sujeto que fue asesinado. Gilberto Moya detalló en dicha ocasión: “Nosotros pensamos y creemos que el propietario o quien la mandó hacer y quien la estaba explotando era el mismo Chapo Calín. Quería ampliar su nivel de influencia dentro del pueblo”.

Por su parte, Los Salgueiro son identificados como herederos de una organización delictiva que creció durante los años 90, con el presunto consentimiento de políticos, funcionarios e instituciones de seguridad de Chihuahua.