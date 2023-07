Tragedia en el IMSS: quedó libre camillero involucrado en muerte de niña

Dejaron en libertad a camillero que trasladaba a la niña que murió prensada en un elevador (Capturas Twitter/@DominioPblico3)

Tras la muerte de una niña de seis años que falleció prensada en un elevador del Hospital General de Zona No.18, en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a uno de los camilleros que trasladaba a la menor de nombre Aitana.

El involucrado fue identificado como Víctor “F” y se le detuvo por su probable involucramiento en el accidente; el sujeto ingresó al elevador junto con la menor al momento de la tragedia, por lo que también quedó atrapado por unos instantes y también presentó lesiones.

Sin embargo, la tarde de este miércoles 12 de julio —dos días después del incidente— las autoridades determinaron que el sujeto involucrado no tendría responsabilidad penal en el acontecimiento, por lo que se le dejó en libertad.

Dejaron en libertad al camillero que trasladaba a la niña que murió prensada en un elevador (Foto: IMSS Quintana Roo/Video/Twitte)

Por medio de un comunicado oficial, la FGE de Quintana Roo informó de la liberación de Víctor “F”, quién estaba en calidad de detenido dentro del mismo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues estaba internado como consecuencia de las lesiones que le dejó la falla en el elevador.

El titular interino de la Fiscalía, Raciel López Salazar, se encargó de tomar el caso para investigar el fallecimiento de la niña que quedó prensada en el elevador, y determinó que el camillero que trasladaba a la infante dentro del nosocomio no tenía responsabilidad en la tragedia, así que no hay sustentos legales para tenerlo detenido.

“Se resolvió la situación jurídica de Víctor ‘F’, camillero que trasladaba a la niña dentro del nosocomio, a quien se dejó en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento, no le resulta responsabilidad penal”

El camillero que llevaba a la menor también resultó herido, pero fue detenido hasta que se determinó su situación jurídica Crédito: TW@DominioPblico3

De acuerdo con el personal de la Fiscalía, seguirán las investigaciones para determinar al responsable de los hechos, Raciel López Salazar recorrió el lugar para recopilar más detalles del mantenimiento del elevador, así como las acciones que realizaba la empresa concesionaria que prestaba servicios en el IMSS.

“Estamos realizando las investigaciones correspondientes apegados en todo momento a los protocolos establecidos respetando los derechos del personal que labora en este hospital del IMSS; llegaremos hasta las últimas consecuencias y se le aplicará la ley a el o los responsables de este trágico accidente”, sentenció el fiscal interino.

Dentro de las investigaciones, las autoridades entrevistarán al personal del hospital, así como la recopilación de testimonios, análisis de evidencias que hay en material fotográfico, videograbaciones, bitácoras del momento del accidente, así como la investigación de los contratos con la empresa de los elevadores.

“También fui víctima”: camillero reclamó los daños que sufrió en el elevador que murió la niña

El camillero señaló que él también fue víctima en el caso Credito-TW@azucenau

En redes sociales se dio a conocer un video del momento en el que personal de la fiscalía llegó a la sala en donde estaba internado el camillero y se le dictó su situación jurídica. Víctor “F” estuvo acompañado en todo momento por sus compañeros del hospital, quienes lo defendieron tras lo que vivió.

En la grabación, el trabajador que vio morir a la menor acusó que él también fue víctima del accidente, por lo que no entendía porqué se le dictó una situación legal de detenido si no había elementos para responsabilizarlo. Conteniendo el llanto, el hombre narró que también intentó salvar a la menor de edad, pero no lo consiguió.

“También fui víctima, porque también quedé encerrado … salí por un p***che agujero que estaba ca***n. Y todavía yo intenté rescatar a la bebé … tenía la edad de mi hijo menor”

Además reclamó que sabe quiénes serían los presuntos involucrados por deslindarse de responsabilidades, así que pidió justicia al caso.