Así cantaría Valentín Elizalde música emo, según una IA | VIDEO

VAlentín Elizalde canta música emo (Archivo)

Valentín Elizalde, mejor conocido como El Gallo de Oro, fue uno de los representantes más importantes del género duranguense en México. Sin embargo, el 25 de noviembre de 2006 fue un día que pasó a la historia nacional porque el intérprete fue brutalmente asesinado.

Desde entonces, canciones como Vete ya, Te quero así o Como me duele son solo algunos de los éxitos indispensables que suenan durante las fiestas o eventos.

No obstante, desde que las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) comenzaron a ser más accesibles, algunos usuarios en redes sociales se han dedicado a experimentar de diversas formas.

Y, ahora, comenzó a circular lo que sería la versión de Valentín Elizalde entonando música emo.

(Jovanni Pérez/Infobae)

Cómo suena Valentín Elizalde cantando Pandx

A través de TikTok varios internautas retomaron el video del usuario (pepetay1980) en donde se escucharía a Valentín Elizalde entonando algunos de los versos de Los malaventurados no lloran de Pxndx.

Cabe señalar que esta banda fue una de las más importantes dentro de la tribu urbana que se popularizó a principios de los 2000 y que utilizaban flecos que cubrían sus rostros, muñequeras de colores oscuros o pantalones ajustados.

Además de Pxndx, los emos también escuchaban otra música como My Chemical Romance, Bullet for my Valetine, Alessana, Greenday, etcétera.

Tras la versión emo del Gallo de Oro los internautas no tardaron en reaccionar y varios de ellos se mostraron impresionados.

La Inteligencia Artificial permitió hacer este crossover

“Los rancherotes no lloran”. “Y todavía dicen que la IA no hace arte”. “Banda traía los audífonos y flote en el camión ruta 9 con destino a mi casa”. “Estoy cautivado”, son algunas de las menciones.

Qué le pasó a los emos

Aunque los emos tuvieron su auge durante los primeros años del nuevo siglo, debido a su particular estética no estuvieron exentos de discriminación y confrontamientos.

Incluso, comenzó a circular el estigma de que los jóvenes que se consideraban emos tenían problemas de depresión o que recurrían a autolesionarse. Esto no siempre era cierto o una generalidad.

Aunque con los años pareció que los “emos” ya no existían, recientemente surgió un trend en Tiktok donde varios adultos contaban que seguían siendo emos como en su juventud, sólo que ya no utilizaban la característica ropa.