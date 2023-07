Hallaron muerto a periodista de La Jornada en Tepic; hay otros tres desaparecidos en Nayarit y Veracruz

Luis Martín Sánchez y Juan Carlos Hinojosa desaparecieron en la primera semana de julio en los estados de Nayarit y Veracruz (FGE)

México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para ser periodista y prueba de ello son las múltiples agresiones, amenazas y asesinatos que han padecido integrantes del gremio a lo largo de los años. Por ello, recientemente la desaparición de dos corresponsales y un fotoperiodista han encendido las alertas de autoridades una vez más.

Te puede interesar: Carlos Jiménez ya tiene medidas de protección tras amenazas de muerte; AMLO informa cuáles son

Sus nombres son Luis Martín Sánchez Íñiguez, Jonathan Lora, Osiris Maldonado de la Paz y Juan Carlos Hinojosa Viveros; el rastro de los tres se perdió durante la primer semana del mes de julio, por lo que autoridades ya se encuentran desplegando investigaciones y labores de búsqueda para su pronta localización ante el latente riesgo de que pudieran ser víctimas de un delito.

Es preciso señalar que las desapariciones sucedieron en situaciones separadas pues, mientras que Luis Martín Sánchez Íñiguez y Jonathan Lora desaparecieron en distintos municipios del estado de Nayarit, el rastro de Juan Carlos Hinojosa Viveros se perdió en Veracruz. Pese a ello, los tres hombres ejercen labores periodísticas desde sus propias trincheras.

La desaparición y asesinato del corresponsal Luis Martín Sánchez

El periodista reportado como desaparecido es corresponsal del medio La Jornada en el estado de Nayarit (Redes sociales)

Desde la noche del pasado miércoles 5 de julio Cecilia López Aguilar perdió todo tipo de comunicación con su esposo Luis Martín Sánchez Íñiguez, quien se desempeña como corresponsal del medio La Jornada en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Te puede interesar: Quién es Carlos Jiménez, el periodista amenazado de muerte por un grupo armado

De acuerdo con la información que la señora presentó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el periodista acudió a visitar a unos familiares ese día al municipio de Acaponeta pero regresó a Tepic en autobús. Poco después de las 20:30 horas Luis Martín Sánchez se comunicó por última vez con su esposa, a quien le informó que se le había ido la luz. Después de eso no se volvió a tener información de él.

El hijo del periodista acudió a buscarlo el domingo a su domicilio pero no tuvo éxito para localizarlo. Pese a ello, se percataron de que en el inmueble no se encontraba ni la computadora ni el celular del periodista, así como un disco duro y sus sandalias. Lo que sí lograron encontrar fueron los pantalones que en aquel día usaba el periodista, en los cuales traía su cartera e identificaciones, excepto la de La Jornada que, de acuerdo con el propio medio, era la que portaba en primer lugar.

Te puede interesar: “Sabemos dónde vives”: hombres armados amenazaron de muerte al periodista Carlos Jiménez

Dentro de la información que el mismo medio detalló sobre la desaparición de su corresponsal trascendió que una de sus hijas -que reside en San Luis Potosí- recibió una llamada de alguien que aseguraba tener información importante sobre la desaparición de su padre, no obstante, como en ese momento ella no se encontraba, el desconocido no quiso dejar ningún mensaje.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit emitió una ficha de búsqueda en la que se describe a Luis Martín Sánchez Íñiguez como un hombre de 59 años de aproximadamente 1.60 metros de altura, complexión delgada, cabello lacio entrecano, ojos chicos color café oscuro y con dos cicatrices en el pecho del lado izquierdo y una más de lado derecho.

Este sábado 8 de julio, el cuerpo del periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez fue localizado en las inmediaciones del poblado de Huachines, municipio de Tepic.

El cadáver del comunicador, que también colaboraba en el portal criticadn.mx, estaba maniatado y cubierto con un mensaje clavado en el cuerpo. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado.

El posible secuestro de Jonathan Lora

Jonathan Lora es colaborador de varios medios locales de Nayarit (FGE)

Durante las primeras horas de este sábado 8 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit reportó la desaparición de otro periodista en la entidad: Jonathan Lora.

De acuerdo con los primeros reportes el hombre de 38 años colaboraba con distintos medios locales del estado y fue visto por última vez el pasado viernes 7 de julio en la localidad del Armadillo, Xalisco.

Aunque son pocos los detalles que se tienen sobre en que circunstancias desapareció el periodista, de forma extraoficial se indicó que sus hijos habían reportado que Jonathan Lora fue sustraído de su domicilio para que posteriormente se perdiera su rastro. Del mismo modo, no se descartó la posibilidad de que su desaparición esté relacionada a la del corresponsal Luis Sánchez Íñiguez, pues ambas ocurrieron en la misma zona.

En la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) se describe al periodista como un hombre de 38 años, de aproximadamente 1.68 metros de altura, complexión robusta, cabello negro, ojos rasgados café claro, un tatuaje de San Judas Tadeo en el brazo derecho y uno de Cristo en el izquierdo. Al momento de su desaparición Jonathan Lora vestía una playera de resaque negra y un short del mismo color.

Juan Carlos Hinojosa: el fotoperiodista desaparecido en Veracruz

El fotoperiodista desapareció en el municipio de Nanchital (FGE)

Juan Carlos Hinojosa Viveros, quien se desempeña como fotoperiodista y editor del portal La de 8 News, desapareció poco después de las 19:30 horas del pasado jueves 6 de julio en el municipio de Nanchital, al sur del estado de Veracruz.

Aunque son pocos los detalles que han surgido respecto a la última vez que fue visto o su última conversación, trascendió que el joven de 27 años se desempeña también como fotógrafo de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento del municipio veracruzano.

“Desde el día de ayer empezó el movimiento de la Policía Municipal para empezar a buscar todo esto, las recomendaciones que le hacemos a la familia, precisamente, inmediatamente a partir de una persona desaparecida se tiene que presentar a hacer la denuncia y lo tiene que hacer una persona allegada”, mencionó a medios de comunicación local la alcaldesa morenista de Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio.

Pese a ello, organizaciones civiles como Artículo 19 o la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos solicitaron tanto al Gobierno de Veracruz como a la Fiscalía General del Estado (FGE) que agilizaran las labores de búsqueda del fotoperiodista ya que, aseguraron, existe una “falta de acciones efectivas y coordinadas entre las instancias correspondientes” por lo que exigieron que se implementen acciones de búsqueda contundentes.

El boletín de búsqueda emitido por la Comisión Estatal de Búsqueda de la FGE de Veracruz describe a Juan Carlos Hinojosa Viveros como un hombre de 27 años de edad, de ojos café oscuro, cabello corto lacio, tez morena clara y con señas particulares como un tatuaje de la casa del maestro rochi de Goku en la pantorrilla, así como u lunar en forma de manchita cerca de la clavícula izquierda.

Periodistas asesinados en México en lo que va de 2023

Al menos cinco periodistas han sido asesinados en México en lo que va de 2023 (Especial)

Desde el mes de enero y hasta el pasado mes de mayo en México se ha registrado el asesinato de al menos cinco periodistas, reporteros y corresponsales de diversos medios de comunicación, de acuerdo con un recuento de casos.

El primer caso fue el del periodista Abisaí Pérez Romero, quien fue encontrado sin vida en el municipio de Tula, Hidalgo el 14 de febrero luego de haber pasado un par de días desaparecido. El joven era periodista del medio Son Politikón y se desconocen los motivos de su muerte así como de los responsables del hecho.

Días después, el periodista Ramiro Araujo Ochoa fue atacado con una arma blanca mientras se dirigía a su domicilio en Baja California. El colaborador de El Sol de Ensenada falleció por las lesiones que le provocaron.

El reportero Gerardo Torres Rentería fue asesinado al interior de su casa en Acapulco, Guerrero la noche del jueves 11 de mayo. De acuerdo con el relato de los hechos, el colaborador de TV Azteca y Reuters fue atacado con armas de fuego por un comando armado que irrumpió en su hogar, al menos tres disparos le ocasionaron la muerte.

En circunstancias distintas el periodista Carlos Acosta de Proceso fue localizado sin vida en un hotel de la Ciudad de México, por lo que la dependencia que encabeza la fiscal Ernestina Godoy continúa investigando su deceso.

El quinto periodista asesinado en el 2023 fue Marco Aurelio Ramírez Hernández, quien fue ultimado a balazos la tarde del martes 23 de mayo en calles del estado de Puebla.

Del mismo modo, en días recientes el reportero especialista en nota roja, Carlos Jímenez, también recibió un video intimidatorio con amenazas de muerte a su celular, situación que generó indignación y por la cual incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció para otorgarle medidas de seguridad.