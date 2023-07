Ex de Peso Pluma sale con Eleazar Gómez y no le importa su VIOLENTO pasado: “Sé poner límites”

Jeni de la Vega asegura que no ha detectado alguna "falta de respeto" por parte de Gómez (Foto: Instagram)

En el pasado, Jeni de la Vega sostuvo un breve romance con Peso Pluma, con quien por tres meses “estuvo saliendo” e incluso grabó escenas para un video del cantante, del que finalmente fue eliminada la influencer mexicana.

Tras intercambiar mensajes con el exponente de corridos tumbados en Instagram, la creadora de contenido aceptó viajar con él a Nueva York para comenzar a conocerse, sin embargo y pese a que “hubo química”, la relación no prosperó y ahora ambos jóvenes se encuentran cada uno por su lado buscando otra oportunidad en el amor.

Fue a principios del pasado mes de junio cuando se dio a conocer que Jeni estaba comenzando una relación con Eleazar Gómez, sin embargo la conductora lo desmintió y aseguró que apenas estaba conociendo al polémico actor.

Ahora, más de un mes después, la influencer que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram compartió con la prensa que su relación con Eleazar no ha cambiado mucho desde la última vez, pues continúan compartiendo sin que exista aún un romance.

La modelo de 29 años decidió no salir más con Peso Pluma (Foto: Instagram/@jenidelavega)

Así lo dijo la también modelo: “Nos estamos conociendo, estamos viendo qué pasa, pero no, nada. Es un hombre muy cariñoso, muy atento, pero como repito, nos estamos conociendo, estamos viendo qué es lo que pasa”, aseguró.

Cabe destacar que Eleazar Gómez protagonizó un mediático asunto cuando el 6 de noviembre de 2020 fue detenido y acusado de violencia doméstica por parte de su ex novia, la modelo peruana Tefi Valenzuela, a quien en un arranque de furia golpeó e incluso habría intentado estrangular.

Como consecuencia de su arresto, la popularidad del actor se vio afectada y su imagen pública quedó deteriorada, al grado de que fue despedido por su agencia de talentos, y su personaje en la telenovela La mexicana y el güero fue reemplazado por Ferdinando Valencia.

El actor y cantante fue liberado el 26 de marzo de 2021, luego de que se declaró culpable; fue multado con 420 mil pesos, y un periodo de libertad condicional de tres años.

Eleazar Gómez habría intentado estrangular a Tefi Valenzuela (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

Teniendo en cuenta este antecedente, Jeni de la Vega fue cuestionada sobre si no siente temor que Eleazar vaya a “repetir un patrón violento” en la relación que están construyendo juntos. Así lo contestó la modelo:

“Es una pregunta que me han hecho, no solamente ustedes como medios, también en mis redes sociales me dicen, la gente que me sigue, de que ‘Oye Jeni, ¿no te da miedo?’, pero soy una mujer que sé poner mis límites, sé lo que valgo”, contestó la joven de 29 años.

Mencionó también que hasta el momento Eleazar Gómez no le ha dado algún motivo para desconfiar de él.

“Hasta el momento no he tenido una falta de respeto de su parte hacia mí, hasta ahorita todo bien, en cuanto yo vea que hay alguna señal de que algo está mal, soy una mujer que pone sus límites y entonces voy a decir ‘¿sabes qué?, pues hasta aquí’, pero hasta ahorita todo bien”, recalcó.

Jeni de la Vega continúa conociendo a Eleazar Gómez, con la intención de sostener una relación (Foto: @jenidelavega)

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Jeni de la Vega?

A principios de junio Jeni fue abordada por la prensa, y ante los cuestionamientos sobre el exponente de corridos tumbados, la convoca se expresó positivamente. “Él es un hombre muy caballeroso. Siempre estuvo muy al pendiente de mí, aunque él estuviera trabajando o ocupado, estaba al pendiente de que no me faltara nada. Es muy atento como pareja”, declaró.

No obstante, a pesar de estas cualidades que le adjudicó al intérprete de Ella baila sola, Jeni de la Vega no se sentía en sintonía con ella misma.

“Como que yo me estaba desenfocando mucho. Cuando me enamoro me entrego demasiado y la verdad me estaba, de algún modo, clavando”, explicó. Asimismo, dijo que lo que sentía por Peso Pluma la hacía dejar a un lado sus prioridades profesionales: “Yo estaba haciendo mis cosas a un lado, entonces preferí decirle adiós”.