Luis Romo reconoció que con Jaime Lozano el Tri “se sintió liberado”

Para el mediocampista Luis Romo, con la llegada de Jaime Lozano como director técnico interino de la Selección Mexicana, el equipo se sintió liberado de presiones.

En conferencia de prensa previo al segundo partido de la Copa Oro frente a Haití, señaló que con el ex DT, Diego Cocca, no se vivía un escenario de conflictos y de terror laboral como aseguraron algunos medios; sin embargo, reconoció que con Jimmy hay un mejor entendimiento en la cancha.

“Se dijeron muchas cosas, que no estábamos cómodos, pero creo que no está ni cerca de la realidad. Cuando llegó Jimmy, nos ayudó mucho que dejó de haber esa persecución que sí había con Diego, el equipo se sintió liberado, se relajó”

“También las ideas de juego son diferentes con cada entrenador, con Jimmy se adaptó mejor, pero de ahí a decir que estábamos en mala relación con Diego, es muy diferente”, agregó

En este sentido, el jugador de 28 años de Rayados de Monterrey afirmó que lo que marcó la salida del argentino fue el resultado ante Estados Unidos en las semifinales Nations League y no otras cuestiones.

“Diego en el momento que llegó sabía a donde entraba, lo que iba a implicar y nos dijo que lo de fuera no afectara al grupo, es un tipo muy abierto que nos daba la oportunidad de hablar, fue más que los resultados no se dieron, pero de ahí decir que había una mala relación, pues no”

Además, el mediocampista de Monterrey asegura que la Selección Mexicana mantiene viva la idea de revancha, de devolverle la ilusión a la afición.

Por otro lado, se une a los comentarios de otros seleccionados como Edson Álvarez y Santiago Giménez, quienes pugnan por la permanencia de Jaime Lozano para la Copa del Mundo 2026.

“Es un tipo capacitado, con una idea muy clara, te la transmite, que se adapta muy bien y que fortalece las características de los jugadores. Por supuesto que es ideal que esté él como entrenador”, indicó. “Lo conozco bastante. Después de los cursos que hizo en Europa, lo veo mucho mejor, con las ideas más claras, más directo”, expresó.

Me quedaría como auxiliar si el técnico me lo pide: Lozano

Por su parte, Jimmy Lozano señaló que, en caso de no ser elegido para la Selección Mexicana luego de su interinato y para el proceso del Mundial 2026, aceptaría ser auxiliar del nuevo cuerpo técnico, siempre y cuando el timonel en turno se lo permita.

“Lo voy a decir, pero no me gusta decirlo. Si llegas a un cuerpo técnico, tiene que ser porque el cuerpo técnico te pidió. Antes estuve en un par de cuerpos técnicos y, si creen que puedo estar o ayudar, mi ego es así de chiquito. Puedo ser auxiliar de quien sea, siempre y cuando crea que puedo ayudar y yo igual pensar que me puede dejar un aprendizaje”

En conferencia aseveró que “si me lo pide lo pensaría de verdad”, ya que “siempre me siento preparado, pero igual siento que me falta algo y eso no me deja relajarme”.

Jaime señaló que el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez, no le pidió ningún proyecto para tomar el cargo de técnico interino en sustitución de Diego Cocca, quien fue cesado.

“No le presenté un proyecto, muchas veces en el futbol necesitas que una sola persona confíe en ti y depende de uno aprovechar las oportunidades. Depende de uno estar listo y seguir abriéndote puertas”, concluyó.