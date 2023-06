AMLO defiende a Ignacio Ovalle ante acusaciones de corrupción en Segalmex: “Confió, lo engañaron”

(Cuartoscuro)

El Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle ante señalamientos que lo vinculan con el desvío de recursos por más de 15 mil millones de pesos.

Te puede interesar: “Están blindados”: AMLO descarta que den marcha atrás a los programas de bienestar

Al arrancar su conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario tabasqueño afirmó que el error del encargado del organismo fue haber confiado en “gente con malos antecedentes”, que lo engañaron al consolidar contratos con empresarios corruptos.

“Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía y comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos”, comentó desde Palacio Nacional.

“Nos dolió mucho este fraude”, reconoció el primer mandatario y recordó que tras haber sido informado del desfalco millonario dio la instrucción inmediata de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Te puede interesar: “Supremo poder conservador”: AMLO reacciona a nuevo revés de SCJN al Plan B y revela acción para que se apruebe

“Me dolió”, admitió, pues el objetivo de la institución era restablecer los precios de garantía, creadors durante la administración de Lázaro Cárdenas, para pagar bien a productores del campo productos como arroz, frijol y leche.

El Gobierno de México abundó los detalles del caso de corrupción de Segalmex

Antes y, luego de lamentar el desfalco millonario, López Obrador consideró que se trata del “único” caso de corrupción enfrentado por su administración, por lo que advirtió que no van a dejar el tema de lado hasta aclararlo y que lo llevarán hasta las últimas consecuencias.

Te puede interesar: Desde visitas a pueblos originarios hasta tianguis y establos: así fue la 1ra semana de las corcholatas en gira

“No queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera, la corrupción ni la impunidad. (...) No queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente”, sentenció.

SFP niega daño patrimonial

Por separado, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, presentó datos sobre el desvío de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana y contradijo los datos presentados por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al afirmar que la cifra de 15 mil millones de pesos no es precisa y “no tiene fundamento”.

Apuntó que en agosto de 2022 los actos de fiscalización dieron lugar a “observaciones” relacionadas con 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 3 mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con Salcedo Aquino, son montos pendientes por aclarar, por lo que las observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales “hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento de daños”.

“Las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias aclaraciones y precisiones para solventarla o para dejar en firme una presunta responsabilidad”, argumentó el funcionario.

Indicó que hay nueva documentación bajo análisis y detalló que han recibido más; por ello, a decir de Salcedo Aquino, se espera que el monto señalado pueda reducirse y que todo lo que no logre aclararse será investigado para determinar si se trató de una falta administrativa graves.

Al momento hay 37 expedientes en la Función Pública, pero “los montos observados no pueden ser observados como daños patrimoniales hasta que se emita la resolución por parte de la autoridad competente”, subrayó.

Información en desarrollo...