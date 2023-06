¿Vanessa Claudio y Kristal Silva en el baby shower de Cynthia Rodríguez? Así respondió conductora de VLA

¿Vanessa Claudio y Kristal Silva en el baby shower de Cynthia Rodríguez? (Fotos: Instagram)

¡El primogénito de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez está por nacer! A un par de días o tal vez semanas de su gran y esperada llegada, las celebraciones como su blessingway - ceremonia para bendecir al bebé y su mamá- y baby shower se han realizado aunque la polémica en torno a sus famosas invitadas ha dado de qué hablar con gran fuerza en redes sociales.

Este ha sido el caso de Vanessa Claudio y Kristal Silva, ex compañeras de la conductora mientras estuvo frente al matutino de Venga La Alegría, quienes “pelearon” durante el festejo en el que también asistieron otras celebridades de TV Azteca como la presentadora de Ventaneando Linet Puente, Laura G, Anette Cuburu, entre muchas más.

Luego de que el rumor cobrara gran viralidad en grupos de redes sociales que siguen las vidas personales de los famosos que han formado parte - o están- en el matutino de la televisora del Ajusco, las supuestas pruebas también empezaron a circular, decepcionando a quienes esperaban “un jalón de greñas” y sorprendiendo de manera positiva a quienes nunca imaginaron a las ex participantes de realities de belleza “perreando hasta el piso”.

“El agarrón” entre Vanessa Claudio y Kristal Silva fue un duelo de perreo

La ex participante de La Academia disfrutó de la fiesta previo al próximo nacimiento de su hijo León

Al ritmo del nombrado Rey del Reguetón, Daddy Yankee, Cynthia Rodríguez comprobó que estar embarazada no es impedimento para deslumbrar a los demás con sus mejores pasos de baile, pues la esposa de Carlos Rivera animó su propia fiesta con un concurso de baile en el que el éxito Gasolina fue el tema ideal para sacar el lado más competitivo de sus famosas invitadas.

De esa manera, y gracias a videos compartidos por Linet Puente en su cuenta de Instagram, los fans de la exacadémica pudieron percatarse del viral “agarrón” que se dieron Vanessa Claudio y Kristal Silva al tratar de demostrar quien era mejor “perreando hasta el suelo”. Motivo por el que el rumor de la supuesta pelea cobró gran viralidad en redes sociales, siendo diferente a como se planteó en un primer momento gracias a los testimonios de algunos de los invitados.

En redes sociales miles de internautas han dejado saber su opinión sobre los pasos que las tres conductoras del matutino dieron en el baby shower del primogénito de Carlos Rivera, León:

Las conductoras de VLA compartieron fotos en redes sociales (Foto: Instagram/@kristalsilva_)

“Que padre ver a estas niñas que nadie pensaría que rompen un solo plato y en realidad lo que rompen son sus vestidos perrando hasta el suelo”. “Así si me gusta ver este tipo de ‘peleas’, sanas y divertidas donde nosotros podemos ver que son seres humanos comunes y corrientes como nosotros y no solo estrellas frente al televisor”. “Que no podía con la pancita de Cynthia pero ver a Kristal y Vane en el piso con todo al ritmo de Daddy fue otra cosa que ni en mis sueños pensaba”, reaccionaron fans.

Kristal Silva explicó qué pasó con Vannesa Claudio

“Agarrón de perreo, éramos dos equipos, entonces ella representaba al equipo uno y yo al equipo dos, lo dimos todo, qué barbaridad, somos muy competitivas”, compartió Kristal detrás de cámaras de VLA. “Fue una competencia de perreo, y saben cómo baila Vanessa, así que dije, ‘yo me voy al suelo’. Hubo un enfrentamiento de perreo”, agregó.

La presentadora confesó qué pasó en el baby shower de Cynthia Rodríguez

Sobre su considerar por quién había sido la conductora de Venga La Alegría que conquistó el baby shower de León con éxito al ritmo del reggaeton, compartió: “Creo que las dos ganamos o la ganadora realmente fue Cynthia porque bailó con su pancita”, concluyó en una reciente edición del matutino de la televisora del Ajusco.