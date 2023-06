Korn en México: este sería el posible setlist de la banda de nu metal en el festival Machaca 2023

La banda de nu metal regresará a México para encabezar el Machaca Fest en Monterrey. (@Korn)

Este sábado 24 de junio se lleva a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey uno de los festivales más esperados, el Machaca 2023, un evento masivo único en su tipo.

En el Machaca fest se mezclan diversas propuestas de géneros musicales, el cartel está conformado con grnades talentos en el pop, el rock, rap, hardcore e incluso metal. Korn es una de las bandas más destacadas que se presentará esta noche en tierras regias.

El grupo liderado por Jonathan Davis es el encargado de cerrar la noche del festival, se espera que en punto de la media noche el Escenario Machaca se cimbrará con el poder del metal.

Korn, la banda de nu metal

Korn cuenta con una base de fans muy sólida en el mundo y especialmente en México, la banda estadounidense de nu-metal es originaria de Bakersfield, California, Estados Unidos. La agrupación se formó en 1993 y a lo largo de su carrera musical han lanzado 14 álbums de estudio, como Korn, Issues, Follow the Leader y más.

Horarios y escenarios para el festival Machaca 2023. (@MachacaFestival)

Posible setlist

Generalmente las bandas modifican su repertorio dependiendo el tipo de concierto que vayan a ofrecer, de recinto cerrado a un festival a campo abierto. El regreso de Korn a México se da en un evento masivo, precisamente Davis y compañía vienen de una gira por festivales internacionales donde estarían tocando 14 temas durante poco más de una hora.

- Rotting In Vain

- A.D.I.D.A.S.

- Here to Stay

- Start the Healing

- Good God

- Blind

- Falling Away From Me

- Coming Undone

- Got the Life

- Somebody Someone

- Y’ All want a Single

- Shoots and Ladders

- Twist

- Freak on a Leash

Boletos y precios

Las entradas para el Machaca continúan disponibles en la página oficial del festival:

- General: mil 575 pesos.

- Premium: 2 mil 325 pesos.

- VIP: 3 mil 500 pesos incluye activaciones sopresas como meet and greets y juegos, pero sin especificar cuáles son.

El Machaca Fest se ha convertido en uno de los festivales más exitosos de Monterrey, compitiendo por el primer puesto con eventos como el Tecate Pal’ Norte. El primer Machaca Fest que se realizó en la Sultana del Norte fue en 2011, aquella ocasión el recinto elegido para el evento fue la Plaza Monumental de Toros y contó con la participación de bandas como Genitallica, Pato Machete, Cabrito Vudú, Celso Piña, El Gran Silencio y El Tri.

Artistas confirmados para Machaca 2023

El cartel oficial lo conforman artistas y bandas: Korn, Caligaris, All Time Low, Magneto, Sentidos Opuestos, Porter, Lit Killah, Marco Mares, Wiplash, Gran Sur, cabrito Vudú, Isla en el Desierto, Nelly Furtado, Florida, Sech, Binomio de Oro, L-Gante, JNS, Lenin Ramírez, Ruido Rosa, Dos21, Sofia Thompson, Helian Evans, Westlife, Siddhartha, Jumbo, Hanson, Matute, Alicia Villareal, Caloncho, LNG/SHT, Ronda Machetera, Juan Cirerol, Master Plus, Jauregui y Los Outsaiders.

Artistas confirmados para el festival Cartel Machaca 2023. (@MachacaFestival)

Las presentaciones estarán repartidos en cuatro escenarios: escenario Gemelos, escenario Machaca y escenario Primetime. Y darán inicio a partir de las 12:50 horas del sábado 24 de junio.

Cabe señalar que ante la ola de calor que azota al país, el festival anunció la instalación de mega sombras en todos los escenarios para que los asistentes se resguarden del sol y evitar algún golpe de calor.