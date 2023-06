Hijo de Cepillín quiere fuera a Sofía Rivera Torres de La casa de los famosos México: “Es mala persona, insultó a mi papá”

"Cepi" recordó que la presentadora de Imagen Televisión ha sido grosera con su familia

La casa de los famosos México continúa dando de qué hablar y a dos semanas de su estreno, el reality show de Televisa Univisión ya ha logrado posicionarse en el gusto del público que la noche de este domingo 18 de junio verá despedirse de la casa a uno de los habitantes.

Y es que en esta gala de eliminación se irá del programa alguno de los siguientes famosos: Poncho De Nigris, Sergio Mayer o Sofía Rivera Torres, siendo esta última cuyo nombre ha resonado recientemente en las redes sociales debido a una vieja polémica.

Y es que la conductora de Imagen Televisión tiene un detractor declarado. Se trata de Ricardo González Jr. “Cepi”, hijo del fallecido Cepillín, quien ha declarado que quiere que la esposa de Eduardo Videgaray quede fuera del reality show pues la considera una mala persona.

En las redes sociales circula un audio del hijo del “Payasito de la tele”, donde se desahoga y explica que la presentadora se burló en repetidas ocasiones del emblemático payaso fallecido el 8 de marzo de 2021.

Eduardo Videgaray llegó a amenazar a Ricardo González "Cepillín" con golpearlo (Foto: Instagram/@sofiariveratorres)

“Yo estoy muy picado con La casa de los famosos. Sí quisiera que saliera Sofía, así se los digo, ella junto con su esposo Eduardo Videgaray nos estuvieron pues “tirando”, estuvieron hablándole muy feo a mi papá, insultándolo por dos años en su programa de Qué importa”, se le escucha decir al también payaso.

Ricardo Jr. aseguró que existen videos que comprueban que Sofía Rivera Torres habla mal de Cepillín y se burla de él. “Hay video en YouTube y todo, diciéndole que nomás que lo viera le iba a romper la ya saben qué, y el día en que yo defendí a mi papá, porque ellos estuvieron todos los días hablando mal de él, y nosotros ni siquiera nunca hicimos nada. Ellos hablan de la onda política, de Noroña y demás, entonces haz de cuenta que dijeron ‘vamos a agarrar a Cepillín y vamos a estarle tirando todos los días”

Y es que todo se remonta a 2020 cuando Videgaray y Rivera Torres expresaron que Cepillín “ya está viejo, por lo que ya nadie lo conoce” y a modo de bromo, Eduardo dijo que si se encontraba al payaso en la calle lo iría a golpear.

Tras ello, Ricardo Jr. defendió a su papá en un video de YouTube, y luego el hoy difunto volvió a referirse a los conductores de Imagen Televisión.

Ricardo Jr. "Cepi" ha continuado el legado de su papá (Foto: Instagram/@cepillintv)

“Lo que ha caracterizado a este programa son las groserías, debería intervenir la Secretaría de Gobernación. Yo acepto que me critiquen por mi trabajo, pero lo que no acepto son todas las groserías y palabras altisonantes, lo ha dicho en ocho ocasiones, que cuando me vea me va a partir la mamá. Creo que ya se pasó, mi hijo reventó el día de ayer y lo único que hizo fue contestarle a estas personas”, dijo Cepillín para el programa Hoy Día en 2020.

El descontento de Cepillín y su hijo llegó a tanto que brindaron entrevistas a diversos medios de comunicación, dond el emblemático payaso criticó la forma de hablar y conducir de Sofía Rivera Torres, y la calificó como una mujer “vulgar y corriente”.

Sofía Rivera Torres se refirió a Cepillín como "un viejo" hace tres años (Foto: Instagram)

“Si Sofía Rivera Torres Martín del Campo, es una muchacha muy bonita, hermosa, desgraciadamente cuando abre la boca le salen palabras muy feas, la hacen ver vulgar y corriente. Yo sé que a lo mejor hay un libreto y esta mujer tiene que decir lo que hay en ese libreto, pero no se vale”, agregó en la misma entrevista.

“Su novia o amante o esposa, no sé qué sea de él, dice ‘Cepillín ya está viejo’, yo la verdad sí estoy viejo, soy un señor de la tercera edad, pero el esposo, novio o amante tiene 51 años, no está tampoco tan jovencito, para ella que tiene 27 hay una diferencia bastante grande”, declaró “el payasito de la tele” visiblemenrte molesto.