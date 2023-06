MasterChef Celebrity México: Padre José de Jesús fue eliminado del concurso

El Padre José de Jesús terminó su participación en el reality. (Twitter/@MasterChefMx)

En el quinto capítulo de esta temporada de MasterChef Celebrity México, el Padre José de Jesús Aguilar no logró convencer al jurado debido a que su platillo en el reto de eliminación tuvo deficiencias importantes.

La fase final de esta episodio obligó a las celebridades a enfrentarse a ingredientes que les resultaban ajenos y desagradables. Y aunque hubo quienes superaron el desafío con gran facilidad, los errores fueron inevitables para algunos.

En el caso del religioso, las complicaciones a lo largo de la preparación fueron tan constantes que incluso, cuando le solicitaron presentar su plato, preguntó si era posible omitir la degustación de la y los chefs, pues su receta de ostiones a la Rockefeller no quedó como él lo esperaba.

Debido a las normas del programa, el Padre José de Jesús tuvo que exhibir su platillo y exponerse a las críticas. “Dios mío, ayúdame para enfrentar esto”, dijo el sacerdote a las cámaras en alusión al momento en que tuvo que posicionarse frente a Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso Cadena.

El sacerdote hizo notar su nerviosismo antes de presentar su platillo. (Captura/Tv Azteca)

“Había escuchado los ostiones Rockefeller con espinaca, las espinacas las salteé con un poco de tocino, cebolla, ajo”, fue la breve respuesta de Aguilar cuando el chef Herrera lo cuestionó respecto al origen de su idea y el proceso. Después de probar un bocado, el crítico expuso su opinión: “Padre, el plato sí tiene serias y graves deficiencias técnicas. El queso no se aplica de esa manera [...] Hay temas que desbalancean notablemente el platillo”.

Luego llegó el turno de la chef Téllez, y aunque el sacerdote le pidió que no probara los ostiones, ella no atendió su solicitud. Como idea no es mala, el tocino a mí me hubiese gustado más dorado, porque aquí lo veo un poco crudo, lo hubiese puesto encima, por ejemplo. Hubiera quitado el queso, pero me gusta que haya hecho un esfuerzo”.

Aunque los comentarios del jurado sobre el platillo del Padre José de Jesús no fueron tan severos como los que han externado en otras ocasiones, la receta quedó notoriamente opacada por las preparaciones que hicieron los demás concursantes.

