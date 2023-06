Lydia Cacho denunció que “altos mandos del gobierno” ordenaron nueva revisión de su caso

Lydia Cacho habló sobre el curso de su caso en contra de Mario Marín Torres en México (Cuartoscuro)

La periodista Lydia Cacho dio a conocer que presuntamente “altos mandos del gobierno” federal dieron la orden de reabrir su caso contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por lo que cuestionó si el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) será liberado por el movimiento de la Cuarta Transformación.

Fue por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que la comunicadora informó que sus abogados en el país le notificaron que algunos presuntos personajes cercanos al gobierno federal habrían dado la orden de reabrir su caso, el cual inició cuando denunció tortura en su contra cuando destapó una red de explotación sexual infantil.

“Son las 2 de la madrugada y acabo de recibir una llamada de mis abogados desde México. Alguien en altos mandos del gobierno dio órdenes de que se vuelva a revisar el caso del gobernador del #PRI que ordenó mi tortura. ¿Lo va a liberar la 4T?”, se pudo leer este miércoles 7 de junio.

En otro mensaje, Cacho informó que el próximo jueves 8 de junio el juzgado volverá a revisar su caso, por lo que instó a que se garantice la independencia del Poder Judicial.

La periodista denunció que se caso por tortura volvería a ser abierto en México (Twitter/@lydiacachosi)

El mensaje de la periodista estuvo acompañado con una imagen que se tituló “entender la impunidad de un torturador” y está acompañada por fotografías de Mario Marín con el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en el 2003.

“Bartlett fue visitado por su exsecretario de Gobernación, Mario Marín Torres, a quien había también impulsado a la presidencia estatal del PRI y a la alcaldía de la capital. Marín le debía al exgobernador MANUEL BARTLETT los mejores logros de su carrera política”, se pudo leer y saber que era un fragmento de una nota de La Jornada.

No obstante, ahí no quedaron las palabras de la comunicadora, pues volvió a señalar al expriista de haber utilizado la policía y al tribunal presuntamente a las órdenes de redes de delincuencia organizada dedicada a la pornografía infantil; no obstante, señaló que el caso se volvería a abrir porque el expolítico estaría seguro de evitar ser sentenciado gracias a su “vínculo” con Bartlett.

“#MarioMarin el exgobernador quien puso a la policía y al tribunal a las órdenes de la delincuencia organizada dedicada a la pornografía infantil, ha dicho a sus abogados que está seguro de que Bartlett, su ex jefe, es el único que puede evitar que sea sentenciado. Se mueven los hilos del poder”, redactó.

La periodista reveló que presuntamente el exgobernador estaría seguro de no ser sentenciado debido a su presunto vínculo con Manuel Bartlett (Twitter/@lydiacachosi)

“Durante el encuentro entre abogados hemos comprendido que el exgobernador ha solicitado irse a su mansión en Puebla con un brazalete mientras llevamos a cabo el juicio. Yo con el exilio, amenazada de muerte y él pide arraigo domiciliario rodeado de lujos y poder. La #GuardiaNacional lo ha calificado como sujeto peligroso. La batalla de poder sigue”

Información en desarrollo...