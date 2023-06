Galilea Montijo explotó contra reportero por señalarla de prepotente

La conductora de "Hoy" argumentó sus quejas sobre ciertos medios de comunicación

Durante la conferencia de prensa de La casa de los famosos, Galilea Montijo fue increpada por un reportero que le preguntó acerca de sus declaraciones sobre algunos medios de comunicación. La conductora de televisión contestó directamente y explicó por qué tenía ciertos puntos de vista, aunque especificó que no buscaba generalizar.

En De primera mano, los conductores, entre ellos Gustavo Adolfo Infante, mostraron su apoyo a la conductora de Hoy, argumentando que tenía razón en lo que decía.

Infante, de hecho, dijo que aunque no se puede cortar a todos con la misma tijera, sí hay cada “mequetrefe” en las redes sociales que “hablan porque tienen boca”. Sus compañeros, secundaron estas declaraciones y dijeron que, en efecto, hay varios comunicadores que son así, pero que, afortunadamente, no son la mayoría.

Lalo Carrillo, también conductor del programa de espectáculos, dijo “todo el mundo puede abrir su canal, hablar y monetizar”, pero que muchas veces, esto tenía como único objetivo generar tráfico en las redes sociales a través del amarillismo.

También, los conductores dijeron que, si bien el trabajo de los reporteros “es incomodar” es necesario encontrar el espacio y entender las dinámicas del asunto. “Muchas veces las personas que están en las redes ni siquiera tienen el contacto directo con el artista”.

¿Qué dijo Galilea Montijo?

Galilea Montijo tomó el micrófono durante la conferencia de prensa y dejó bien en claro que, cuando ha dicho que los reporteros suelen salirse de la línea de lo tolerable, no se está refiriendo a todos por igual. “No es que me quede de todos, ¿me has visto?” declaró. El reportero le contestó que sí, que en varias ocasiones.

Ante esto la conductora se defendió diciendo: “Siempre digo que no estoy generalizando. Nunca generalizo. Creo que los compañeros que están siempre afuera de la puerta, preguntando, siempre les digo ‘oigan, chavos, ¿por qué venir a preguntar algo que dicen en YouTube sólo para tener más likes?’”.

Para reforzar aún más su argumento, la integrante del programa matutino Hoy explicó que, los reporteros hace tiempo, tenían otras formas de hacer su trabajo. “Yo me acuerdo de los reporteros de antes, los programas de antes, investigaban las notas, iban a preguntar cuando algo realmente era cierto (...) Siempre digo yo, ¿de parte de quién viene?”.

También, la conductora hizo énfasis que no se trataba de una queja contra quienes ejercían el labor de reportero, sino a las formas en las que a veces preguntan cosas a la celebridades. “¿Por qué preguntar cosas que ni siquiera salieron de la vida real de los famosos? Ya tenemos una puerta que nosotros les abrimos a ustedes, sí, y cada una de la gente pública sabemos hasta dónde”, declaró Montijo.

Del mismo modo, dijo que esta relación entre los famosos y los reporteros se rompe cuando hay calumnias y mentiras. También dijo que ella siempre ha dado la cara a los medios de comunicación, tanto en las buenas como en las malas. Dijo: “Siempre he dicho, ‘esto sí, esto no, faltó eso’”.

En palabras de la conductora, gran parte de su molestia viene de que, hoy en día, es una madre de familia y sus hijos podrían ver las preguntas sin fundamento que le hacen en ocasiones. “Es muy difícil cuando alguien depende de ti, que lee cosas que a alguien se le ocurrió decir por solamente tener likes y obviamente cobrar, hoy en día YouTube paga por eso”, mencionó.

Galilea Montijo será una de las conductoras de La casa de los famosos junto a Diego de Erice y Odalys Ramírez. El proyecto contará con celebridades de la talla de Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos.