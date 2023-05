Maryfer Centeno analizó a Aracely Arámbula y su “rey cucaracho”, detectó algo nunca antes visto en la actriz

Maryfer expresó que la actriz se mostró orgullosa

Hace unos días Aracely Arámbula dio de qué hablar al posiblemente referirse a su expareja, Luis Miguel, como un “rey cucaracho”, esto en medio de una charla del conferencista Jorge Lozano con motivo del Día de las madres.

Y es que la actriz de La Doña estuvo presente en la conferencia llamada “Estado civil: Ingobernable”, llevada a cabo en el Auditorio BB de la Ciudad de México, donde Lozano habló de las relaciones de pareja y alentó a las mujeres a salir adelante en las llamadas “relaciones tóxicas”.

Cuando el conferencista dio a conocer que entre el público se encontraba la famosa Chule y la también actriz Michelle Vieth, la atención de la audiencia compuesta sólo por mujeres se posó sobre las famosas. Entonces, fue Aracely quien aseguró que si ella pudo “salir del rey cucaracho”, cualquiera podría hacerlo “con un muchacho”, lo que fue interpretado como una indirecta para Luis Miguel.

Y es que se conoce que el llamado Sol de México no tiene una relación con Miguel y Daniel, los hijos que procreó junto a la actriz de Soñadoras e incluso Aracely ha declarado que ella es quien absorbe todos los gastos de manutención de los adolescentes.

En una conferencia motivacional, la actriz hizo referencia a su expareja

“Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, fueron las palabras de Arámbula en la conferencia del especialista en relaciones humanas y calidad de vida que de inmediato se hicieron virales y provocaron diversos memes.

Como era de esperarse, la reacción de Aracely fue analizada por Maryfer Centeno. La grafóloga y especialista en lenguaje corporal dio su opinión respecto al momento en que la actriz de 48 años se levantó de su lugar e hizo el polémico comentario que estaría haciendo alusión al cantante de Ahora te puedes marchar.

“Mira la reacción de Michelle Vieth, hasta como que se cae. Aquí (Aracely) hace una cara de sorpresa que inmediatamente viene una cara de felicidad, se para con mucho gusto, muy educada. ‘De un gran amor se puede salir’ y ella luego luego contesta como: ‘ya, ya, ya quiero hablar, muero por hablar’ y entonces,¿qué creen? dice: ‘claro, osea mamacitas’. Aquí ve nada más... nota los ojos de picardía que hace, porque además todos sabemos de quién estaba hablando, no hacía falta ni nombrarlo”, expresó la especialista en lenguaje no verbal.

Centeno aseguró que pudo notar cómo Aracely realmente se estaba divirtiendo al momento de hacer su comentario e indicó que la artista reflejó seguridad en su postura.

Aracely Arámbula es madre de Daniel y Miguel, los hijos menores de Luis Miguel (Foto: Instagram)

“Lo dice con mucha diversión, nota cómo levanta ligeramente el dedo anular por tanto está muy confiada en lo que está diciendo, muy orgullosa”, añadió la especialista, quien recalcó que la famosa actriz fue quien dio pie a hablar del tema.

“Es el rey cucaracho que porque no da pensión alimenticia. La pensión alimenticia es muy importante... Finalmente ella despertó el tema, cuando tú hablas de un tema, tú lo despiertas. Cuando tú no dices nada acerca de un tema tú lo estás dejando morir, pero cuando estás hable y hable de este tema, tú le estás dando esa pauta”, añadió.

Para Maryfer, la actitud de Arámbula reflejó orgullo (Foto: Instagram)

Por otra parte, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar con comentarios a favor y en contra sobre lo dicho por Arámbula: “Hizo muy bien Aracely, a los deudores alimentarios hay que evidenciarlos”, “Ella no lo ha superado, por eso habla así de él”, “No lo sé, eso suena muy ardido y se quiso hacer la chistosa”, “Ah, pero si Luis Miguel le hubiera dicho a ella ‘cucaracha’ ya estaría ella demandándolo”, “A sus hijos no les va a gustar que le diga así a su padre, entonces también ellos son cucarachos”.