Hijo de Camilo Sesto preocupó por su aspecto; madre buscará intervenir: “No escucha a nadie”

Europa Press

Lourdes Ornelas rompió el silencio sobre los problemas que está enfrentando su hijo, Camilo Blanes, desde que falleció su padre, Camilo Sexto. Sin profundizar en detalles aseguró que está buscando la manera de poder intervenir en pro del joven que en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar por su supuesta recaída en adicciones y sus polémicas publicaciones en redes sociales.

La señora Ornelas concedió una entrevista para Ventaneando donde se sinceró sobre todo el proceso que está pasando con su hijo:

“Él no está bien, estoy pendiente tratando, aquí la ley es otra ley y no lo quiero hacer legalmente, ayudarlo (...) es lo que toca, es mi hijo yo tengo que estar ahí, la gente que me conoce sabe que no me quedo quieta, lo quiero ayudar”, declaró a Daniel Bisogno en una llamada telefónica.

Ante los cuestionamientos sobre las adicciones que estaría enfrentando Camilo Jr, mencionó: “Me da mucha tristeza porque ese no es Camilo, aquí la ley si una persona tiene una adicción es su derecho, entonces si el quiere seguir en eso nadie se lo puede prohibir porque es un adulto”.

Camilo Blaines, hijo de Camilo Sesto, preocupó a sus seguidores por unas fotos que compartió en sus redes sociales.

Si el quiere morir de lo que quiera morir... luchar con eso no es fácil, para mí está siendo muy duro.

Recientemente “Camillín” como se le dice de cariño a Camilo, hijo del famoso cantante, preocupo a sus seguidores y familiares por sus más recientes fotografías que compartió a través de redes sociales donde se le ve con una peluca y caracterizado de mujer. Actualmente la cuenta Instagram, de Blaines, que es donde hizo los posts, está dada de baja.

Asimismo se cambió el nombre, ahora pedía que lo llamaran Sheila Devil y mayormente lucía piezas de lencería femenina mientras se tomaba fotografías.

Las publicaciones generaron que incluso personajes de la farándula se preocuparan por el estado de Camilo Blaines, entre ellas destacó la conductora Laura Bozzo quien pidió que internaran al joven, porque, de acuerdo con ella, se veía que tenía adicciones que podrían ocasionar que muriera.

Camilo Blaines compartió fotos vestido con lencería de mujer y debido a su aspecto algunos usuarios pidieron que lo internaran. (Instagram)

“Me da tanta pena ver cómo se ha destruido y no entiendo a la madre con todas esas pruebas va a un juzgado y lo interdicta para internarlo o terminará muerto”, comentó la exconductora de Laura en América.

Sin embargo, su madre, Lourdes Ornelas dijo que si no ven bien a su hijo es porque realmente no está bien y que ese no es “Camillín” por lo que está buscando desesperadamente una asesoría legal para tratar sus adicciones y un médico para poder ayudarlo clínicamente.

Compartió que le parece muy difícil leer todo lo que se publica o escuchar todo lo que se comenta sobre el estado en el que se muestra Camilo Blaines, ella afirmó que si bien él se hizo mucho daño a sí mismo, sería incapaz de lastimar a los demás por muy alterado que luzca.

Lourdes Ornelas aseguró que su hijo sería incapaz de lastimar a los demás (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

“Me da mucha tristeza todo lo que sale, luchar con esto no es fácil y, aún así, te juro que lo estoy haciendo porque no voy a dejar que eso acabe con él ni con su vida, para mí está siendo muy duro de verdad”, declaró Lourdes.

La expareja de Camilo Sesto dijo que la relación madre e hijo se dañó debido a las adicciones de Blaines debido a que ella quiere ejercer acciones para ayudarlo, nmo osbtante es algo que resultó muy difícil porque en España, país donde ambos viven, existen sustancias “tóxicas” que son legales y por lo tanto es decisión de cada individuo el consumirlas o no.

Esto generó que no se pudiera intervenir para internar al hijo del intérprete de Vivir Así es Morir De Amor y por lo tanto sólo depende de convencer a “Camillín” para que se rehabilite.