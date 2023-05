Mamá regaló un garrafón lleno de monedas a su hijo para el día de su boda; video causó sensación en redes

La pareja contó el dinero previo a su boda (Tiktok paugargom)

Una mamá conmovió a las redes sociales después de que se viralizara un peculiar regalo que le hizo a su hijo el día de su boda. Y es que, para un evento así de importante, la progenitora del joven llegó con un garrafón lleno de monedas.

Te puede interesar: Día de las Madres: ¿Abrirán este 10 de mayo los bancos?

Los usuarios quedaron sorprendidos por el gran ahorro que hizo la señora para poder contribuir a la vida del matrimonio.

Cómo fue el regalo y cuánto dinero juntó la mamá

Fue la joven identificada en TikTok como Paulina (@paugargom) quien compartió que su pareja recibió el curioso presente.

Te puede interesar: Cuándo se festejó el primer Día de las Madres en México y por qué se eligió el 10 de mayo

“Mi suegra nos dio este bote lleno de monedas para ayudarnos a pagar la boda”, colocó en la descripción del clip.

Mamá regala garrafón a su hijo (Captura de pantalla/TikTok)

En el video se puede observar a los enamorados rompiendo el enorme garrafón y colocando en la mesa muchas monedas de diez pesos.

Te puede interesar: 10 de mayo: seis ideas de regalos para consentir a mamá

Posteriormente, la pareja pasó a contar y acomodar todo el dinero para ver cuánto dinero era.

Después de una exhaustiva cuenta, la joven contó que su suegra les dio 23 mil 840 pesos.

Usuarios reaccionaron ante el regalo

El audiovisual alcanzó más de 2 millones de vista y los internautas no dudaron en reaccionar. Varios de ellos se emocionaron con el detalle que la madre le dio a su hijo.

“Que linda suegra, no importa cuanto sea lo que importa es que pensó en ustedes…”. “Mi suegra no me ayudaría en nada, que genial tu suegra”. “Que bendición el sacrificio y el tiempo que tardo en llenarlo”, colocaron.

Mamá regala garrafón a su hijo (Captura de pantalla/TikTok)

Sin embargo, el video no estuvo exento de críticas, ya que varios usuarios de TikTok criticaron a los novios por recibir el presente.

“Qué feo ha de ser quitarle el dinero a los viejitos que tardaron tanto en ahorrar”. “Chale, si no tienen para casarse, para que se casan”. “No tienen dinero, qué necesidad de hacer fiesta”, escribieron.

La novia no se quedó callada y señaló que su suegra les hizo el detalle con las mejores intenciones.

“Uno mi suegra no esta viejita, dos eso lo ahorro específicamente para darnoslo, vayanse con sus malas vibras a otro lado”, puntualizó.

Frases e imágenes para el Día de la Madre

Cabe señalar que este 10 de mayo se celebra el Día de la Madre y en México, muchas personas buscarán festejar a sus progenitoras de diversas maneras.

Algunas de las formas en que pueden realizarlo es a través de un simple mensaje por Whatsapp, en donde pueden sorprender con imágenes, frases y tarjetas.

En algunas redes sociales como Faebook o Pinterest son buenas opciones para encontrar un emotivo mensaje para mamá.

"Eres mi mayor inspiración y mi confidente. Te quiero con todo mi corazón" (Captura de pantalla)

También el dedicarle algunas frases puede hacer ser una buena opción, por ello a continuación te damos algunas opciones:

- Mamá, aunque mi calendario dice que hoy tengo que decirte lo mucho que te quiero, espero que sepas que en realidad te quiero todos los días del año y no solo hoy. ¡Feliz Día de la Madre!

- En mi vida he podido amar a otras personas, pero para mí tú siempre serás la más importante de todas. Mi amor por ti es único. ¡Feliz Día de la Madre!

- Mamá, tu amor es verdaderamente ciego porque me empezaste a amar antes incluso de ver mi cara. ¡Y, por eso, te adoro! ¡Felicidades!

- No importa lo que suceda, siempre te querré mamá, no importa que discutamos o que te enojes conmigo, ¡te amaré hasta el día en que muera!

- Mamá, significas para mí mucho más de lo que el mundo jamás sabrá. ¡Muchas felicidades!

- Cada día me parezco un poquito más a ti, mamá. ¡Y no podría estar más orgullosa de ello!