Paty Navidad le contestó a Niurka por criticar su cuerpo

Luego de los comentarios de la cubana sobre el cuerpo de Navidad, ésta por fin le respondió

Luego de que Niurka Marcos criticara el físico de Paty Navidad, la actriz respondió a los comentarios en un encuentro con la prensa. Hace algunos meses, la cubana comentó que la actriz se veía muy descuidada y pasada de peso.

Ante esta aseveración, Paty Navidad respondió de forma inesperada, pues en lugar de hacerlo en el mismo tenor que Niurka, se limitó a mandar buenos deseos y decir algunas cosas sobre la belleza y el espíritu.

“Le mando un abrazo muy grande y que recibo lo bonito de ella, que la recuerdo muy linda en La fea más bella donde compartimos escenas y que tengo muy bellas experiencias”, manifestó la mexicana para referirse a la cubana. Asimismo, dijo que su contestación era así porque no estaba dispuesta a vivir una situación negativa: “No voy a tomar nada que no me haga bien”.

Tras las críticas de Niurka, Paty Navidad prefirió tomar lo bueno de ella (instagram/patricianavidad_oficial)(instagram/niurka.oficial)

Del mismo modo, habló sobre la importancia de evaluar otros aspectos además de la imagen corporal, pues también son valiosos e importantes para los seres humanos. “En la vida lo que hay que buscar modelar siempre no es nada más el físico, sino el espíritu, la mente y el corazón”, expresó Paty Navidad.

Asimismo, dio un comentario sobre la belleza y la subjetividad de la misma: " La belleza también corresponde a los ojos que la ven. Lo que vemos feo habla de lo que también somos, lo que vemos bello también habla de lo que somos”.

De esta forma, Paty Navidad dejó claro que los comentarios de Niurka no le afectan emocionalmente, y se alejó completamente de la polémica, para así no tomárselo personal.

De esta forma, Paty Navidad dejó claro que los comentarios de Niurka no le afectan emocionalmente, y se alejó completamente de la polémica, para así no tomárselo personal (Instagram/@patricianavidad_oficial)

¿Qué dijo Niurka de Paty Navidad?

Hace algunos meses, la cubana se expresó del cuerpo de la integrante de La casa de los famosos 3 tras ver un video de ella, diciendo que tenía un “un cuerpo feo”. “Ah, cómo ha engordado, qué le pasó a Paty tan bella, ¿se acuerdan? Qué feo cuerpo tiene ahorita, ay perdóname, amiga”, expresó la actriz.

Agregó también que la situación de Patricia Navidad no tenía nada que ver con su estado de salud, pues “la fealdad no es una enfermedad, es un estado natural. Ella era bella, estaba bella, se cuidaba”, dijo.

Tras estos comentarios, internautas y prensas tundieron a la cubana, pues consideraron sus declaraciones no sólo fuera de lugar e innecesarias, sino también gordofóbicas. Ante esto, Niurka Markos se pronunció, diciendo que todo era una reacción natural.

Niurka se defendió de las acusaciones de gordofobia (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

“Voy a decir algo muy claro, yo tuve una reacción natural que la voy a seguir sosteniendo. Cuando yo vi el video dije ‘wow qué le pasó, tan bella que era’”, se defendió la actriz de La emperadora y Salomé.

Asimismo, advirtió que, cuando saliera Paty Navidad y la historia sobre sus declaraciones continuara, ella misma le explicaría lo que había pasado. “No dije nada en específico, yo dije que se había abandonado”, comentó la cubana.

Sobre los comentarios que hicieron en su contra, Niurka Marcos argumentó que todo era una exageración. “Se que han dicho que yo dije que si estaba gorda, que si estaba esto, que si estaba aquello, que si soy gordofóbica y todas esas estupideces. Lo que están haciendo es inflar, es maximizar, hacer más grande un comentario que yo hice. Lo voy a seguir diciendo”, manifestó.

Niurka Marcos aprovechó un encuentro con la prensa para insultar a los conductores de televisión. Gustavo Adolfo Infante reaccionó a esta situación, diciendo: “Nada más que nosotros tenemos un poquito de más mesura y educación, no somos tan corrientes como tú (...) ¿Sabes qué, Niurka? Cada día tienes menos contenido que ofrecer y das más pena”.