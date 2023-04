Adal Ramones ganó millonaria demanda por daño moral

La expareja exigió su derecho de réplica en cuanto trascendió la información y la revista les brindó el espacio, pero supuestamente se negó a publicar la respuesta hasta noviembre de 2022. (Instagram/@adalramones)

Ya pasaron 10 años desde que Adal Ramones y Gabriela Valencia firmaron su divorcio por mutuo acuerdo. Aunque ya no estaban juntos como pareja, durante todo ese tiempo continuaron en constante comunicación tanto por los dos hijos que procrearon durante su matrimonio como por una demanda que interpusieron en contra de una revista de circulación nacional.

Y es que el conductor de Otro Rollo y su exesposa se unieron para iniciar un proceso legal en contra de TVNotas por publicar información falsa sobre su separación. Pero tras años luchando en tribunales, la batalla por daño moral habría llegado a su fin este 2023, ya que un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia a favor de la expareja.

De acuerdo con información de Forbes, José Antonio Álvarez Velázquez, juez décimo noveno civil de la CDMX, ordenó que los involucrados en publicar que supuestamente el presentador de televisión había faltado en sus responsabilidades como padre con Paola y Diego, deberán pagar un millón de pesos mexicanos a cada uno (Adal Ramones y Gabriela Valencia) como indemnización.

Adal Ramones tuvo dos hijos con su primera esposa: Paola y Diego. (Foto: Instagram@AdalRamones)

“La demanda resulta procedente, en razón a que las publicaciones se realizaron con el propósito de causar daño moral al divulgar información de carácter personal”, se lee en la sentencia según Forbes.

Hasta el momento la editora de la revista TVNotas y la reportera Laura Luz Velázquez infringieron en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, por lo que deberán pagar la cantidad antes mencionada a la expareja por el daño moral que causaron con su publicación.

Hasta el momento ni el conductor de La Academia ni su exesposa se han pronunciado públicamente al respecto. Sin embargo, se sabe que Adal Ramones no está conforme con la situación y buscará apelar.

La famosa fue indemnizada con 2.5 millones de pesos. (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Andrea Legarreta, otro caso similar

La conductora de Hoy constantemente está envuelta en rumores sobre su vida privada. Entre dimes y diretes, en 2019 la misma revista de circulación nacional publicó una fotografía que fue señalada por Andrea Legarreta como daño moral y levantó una denuncia en contra de Notmusa.

La situación llegó a tribunales y después de aproximadamente cuatro años de alegatos, el Juzgado 27 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México falló en favor de la presentadora de televisión y en febrero de 2023 se determinó que la editora deberá pagar 2.5 millones de pesos mexicanos de indemnización.

“La fotografía alterada, tendenciosa y falsa que publicó Notmusa a través de la revista TVNotas es suficiente para tener cierto que se le causó un daño a la señora Andrea Legarreta Martínez por el abuso del derecho a la información, pues este derecho tiene como límite la vida y el honor de las personas”, declaró el representante legal de la conductora para Forbes.

Al ser analizadas con perspectiva de género y de manera concatenada, corroboran que (TVNotas) actuó de forma ilícita y dolorosa en contra de Andrea Legarreta.

El conductor tendrá un segundo bebé con su actual esposa, Karla de la Mora. (Foto Instagram: @adalramones)

Adal Ramones reveló cómo se llamará su cuarto hijo

Fue en diciembre de 2022 cuando el conductor concedió una entrevista para Venga la Alegría donde reveló que a sus 61 años se convertirá en padre por cuarta ocasión: “Vienen muchas cosas para el año que viene porque, eres el primer medio al que le voy a decir que sí, lo puedo confirmar, voy a ser papá otra vez”.

Pero eso no fue todo, en una reciente charla con Mariano Osorio compartió que su bebé es un niño y llevará por nombre Cayetano: “Estoy emocionado porque me quise guardar la noticia y yo dije: ‘¿cuándo voy a decir? No sé' y ahorita que estoy aquí contigo digo: ‘Con mi amigo, Mariano, claro’”.