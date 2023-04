“Ojalá puedas reflexionar”: Sandra Cuevas arremetió contra Claudia Sheinbaum por concierto de Rosalía

(Foto: Twitter/ @SandraCuevas_)

“Quiero enviar un mensaje respetuoso”, dijo Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc al iniciar su mensaje dedicado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en respuesta al concierto gratuito de Rosalía en la Plancha del Zócalo.

La edil señaló que la administración capitalina gastará más de un millón de dólares en el espectáculo que se realizará el próximo 28 de abril y que ese dinero podría ser invertido en infraestructura de la capital, programas sociales, mantenimiento del Metro, entre otros sectores.

“¡Acaba de sepultar sus aspiraciones presidenciales!”, aseguró la alcaldesa

Claudia Sheinbaum y Rosalía (Especial)

“Se gasta más de un millón de dólares para satisfacer su ego, para satisfacer su carrera hacia la Presidencia de la República. Quiero decirte Claudia Sheinbaum Pardo que estás haciendo todo lo que no se debe hacer para enterrar tu misma esa candidatura. Te lo he dicho, tú no vas ser Presidenta, pero no porque lo diga Sandra Cuevas, sino porque tú no haces lo que necesita la ciudadanía”, añadió.

Aseguró que son necesarias la políticas públicas que mejoren la vida de las y los ciudadanos, para que “dejen de vivir en la miseria”. Debido a que “no es algo que esté atendiendo”, considera que no llegará a la Presidencia.

“Ojalá puedas reflexionar, ese concierto en donde vas a desperdiciar más de un millón de dólares se puede utilizar aún en muchas causas, en muchas estrategias, en muchas mejoras que necesita esta hermosa Ciudad de México”.

Posteriormente acusó que su administración trabajará en lo que Claudia Sheinbaum tiene abandonado, como es la mejora de vías primarias y explanadas de las estaciones del Metro que se localizan en la demarcación, “vamos a seguir tapando todas las coladeras que han cobrado vidas y que Claudia no atiende”.

Dijo que sostuvo una reunión con los empresarios y responsables de la organización de conciertos masivos que se hacen en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc para acordar que en los meses de abril y mayo no se harán eventos de este tipo, pues ese presupuesto, incluyendo las aportaciones de artistas y comerciantes, será destinado en el alumbramiento total de 5 colonias: Obrera, Doctores, Roma Sur, Roma Norte y Condesa.

Sin embargo, la crítica de la alcaldesa no fue bien recibida por muchos, pues varios arremetieron en su contra, acusándola de no saber cómo funciona el presupuesto de la administración.

“Señora, no sea ridícula. Son presupuestos distintos. ¿O el dinero que usted destinó a la guerra de sonideros y otros eventos culturales lo tomó el presupuesto para infraestructura? Si va a sacar raja política, échele ganas al menos”, acusó un usuario.

“Sandra, el ocio es un derecho humano y es parte del dinero que tiene asignado la Secretaría de Cultura, así que está increíble que lo hayan hecho. Eso, no nos exime de exigir mantenimiento del metro, seguridad, infraestructura vial, etc., así que por favor no digas mamadas”, señaló alguien más.

Es de recordar que el día anterior, el mismo en el que Sheinbaum Pardo anunció el concierto gratuito de Rosalía, informó que se llevarán a cabo varias mejorías en las estaciones del Metro que incluyen limpieza profunda, pintura, escaleras eléctricas nuevas, rehabilitación de componentes y mejoras en los talleres de la Red.

Detalló que este año el Metro tendrá cerca de 2 mil 650 millones de pesos adicionales al presupuesto que tuvo en años anteriores para poder realizar todas las mejoras y obras de mantenimiento necesarias.