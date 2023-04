Bianca Sierra y Stephanie Mayor de Tigres anunciaron que esperan gemelos (Instagram)

Bianca Sierra y Stephany Mayor se conocieron en 2009, en el pre mundial de la Selección Mexicana femenil Sub 20. Ahora, a casi 15 años de conocerse y de entablar una de las relaciones más importantes del balompié mexicano, las jugadoras de los Tigres de la UANL anunciaron que se convertirán en madres.

Te puede interesar: Así fue la reacción de Rafael Márquez después de enterarse del fichaje de Julián Araujo por el Barcelona

Fue a través de sus redes sociales donde ambas jugadoras dieron a conocer de que Bianca está embarazada de gemelos, esto después de algunos meses de haber contraído matrimonio: “Tenemos un secreto que contarles… ¡Llevo dentro todo el amor del mundo! DOS BABIES en camino, septiembre te esperamos”, escribió Sierra.

Fue el 31 de mayo del 2022 cuando ambas jugadoras anunciaron que habían contraído matrimonio y, al igual que en esa publicación, ahora que anunciaron el embarazo, decenas de jugadoras de la Liga MX Femenil, comentaristas y seguidores del balompié nacional las han felicitado por la llegada de los bebés el próximo septiembre.

Bianca Sierra y Stephanie Mayor de Tigres anunciaron que esperan gemelos (Twitter/@Bfromthe_BAYY)

“¡Muchas felicidades Amazonas!”. “¡Qué emoción por ustedes y muchas felicidades! Disfruten este camino que es único!”. “QUE FELICIDAAAAAAD AYYYY todo lo mejor para ustedes y los bebesitos que vienen la familia incomparableeeee crecerá”, son algunos comentarios recuperados en redes sociales.

Te puede interesar: Comisión Disciplinaría multó a Tuca Ferretti por señalamientos en contra del arbitraje

Por su parte, Los Tigres Femenil felicitó a las jugadoras de su plantilla: “¡Qué gran noticia, estamos muy felices por ustedes! No podemos esperar a que llegue septiembre. ¡Las queremos muchísimo!”, compartieron con notoria emoción.

Ambas jugadoras se conocieron en una concentración de la Selección Mexicana Femenil Sub 20, en el año 2009. En 2017, decidieron partir hacia el futbol de Islandia ya como pareja y en 2019 regresaron a México para unirse al multicampeón, Tigres Femenil.

¡Qué gran noticia, estamos muy felices por ustedes! 🫶🏼 No podemos esperar a que llegue septiembre. 🥹💛 ¡Las queremos muchísimo! https://t.co/1oXsPY52y6 — Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) April 7, 2023

El duro recorrido en el balompié nacional

Luego de conocerse en el pre mundial de la Selección Mexicana femenil Sub 20. Bianca Sierra y Stephanie Mayor forjaron una gran amistad que escaló a una relación sentimental desde 2014 y juntas disputaron la Copa del Mundo Femenil de 2015 en Canadá.

Te puede interesar: Tano Ortiz habló sobre la sanción de la FMF por su pelea con Nicolás Larcamón

Tras hacer pública su relación en redes sociales, fueron víctimas de discriminación y acoso, pero lo que más les impactó fueron los prejuicios que sufrieron por parte de Leonardo Cuéllar, quien en ese entonces estaba al frente de la dirección técnica nacional femenil.

Durante un certamen en 2015, Cuéllar, técnico en ese entonces de la selección femenil, dijo durante una de sus pláticas con el equipo: “A mí no me importa si son novias o no, pero no las quiero ver ahí agarradas de la mano o haciendo desfiguros”, recordaron.

Dichas declaraciones fueron solo el punta del pie para que ambas buscaran probar suerte en el futbol europeo. Bianca emigró primero a Noruega y Stephany lo hizo a Islandia. En 2017 pudieron compartir camiseta en la liga islandesa donde salieron campeonas. Esta última se convirtió en la estandarte del club al sumar 40 anotaciones en 3 años.

Debido a sus resultados en el viejo continente, las felinas no dudaron nunca en repatriarlas y las anunció como refuerzos a finales de 2019. Con el club regio ya consiguieron un título de la Liga MX Femenil.

En entrevista con la Afición, ambas personalidades de la Liga Femenil abordaron como ha sido su regreso al balompié mexicano, sobre su impulso en la sociedad como mujeres exitosas y como la primera pareja en la industria nacional que es parte de la comunidad LGBTQ+.

“No nos fuimos de México por los comentarios de Leo Cuéllar, nos fuimos porque ya queríamos jugar profesionalmente en Europa, todo sucedió al mismo tiempo. Con el regreso a México podemos ver que muchas cosas sí han cambiado y en Tigres nos apoyan mucho, al igual que en Selección. Nos hemos sentido bien, respetadas”, dijo Bianca.