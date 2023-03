El actor Guillermo Collard denunció que lo asaltaron dos veces y la policía se negó a apoyarlo

El artista compartió el momento en que sufrió su primer asalto

Guillermo Collard, actor de Televisa, compartió en su cuenta de TikTok cómo en un mismo día sufrió dos robos en la Ciudad de México, el primero de ellos violento. Además, pese a que estaba sangrando por los golpes que recibió, la policía en un principio se negó a ayudarlo.

Te puede interesar: Los mejores memes que dejó la visita de Louis Tomlinson en la CDMX

El video en el que el integrante de Esta historia me suena compartió cómo sufrió dos asaltos el sábado 18 de marzo se volvió viral en sus redes debido a que en su rostro aún puede verse la violencia que sufrió, aunado a que detalló la situación que atraviesa a causa de esto.

Sin ahondar en detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni el lugar donde fue, pues está en curso una investigación, dijo que el primer asalto fue a altas horas de la noche.

Guillermo inició una denuncia contra los policías y los asaltantes, pero ahora teme por su seguridad (Instagram @gmcollard)

El primer asaltante, se acercó y le arrebató una cadena que tenía en el cuello. En ese momento, llegó otro sujeto, que lo agarró por el cuello y comenzó a asfixiarlo con un brazo.

Te puede interesar: Hijo de Alfredo Adame condenó participación del actor en Marcha LGBT+ 2023: “Estoy muy decepcionado”

Al poco tiempo, Collard perdió el conocimiento y ambos criminales aprovecharon para tomar todas sus pertenencias. Posteriormente, lo golpearon mientras él aún estaba inconsciente.

Cuando finalmente recobró el conocimiento, comenzó a gritar por ayuda, pero las personas con las que se encontró, lo ignoraron. Le tomó tiempo para encontrar a un policía, en quien confió podría encontrar apoyo, pero no tuvo una respuesta positiva.

Según Collard, la policía se negó a prestar atención a su denuncia y a su salud

“Comencé a gritar, buscando ayuda de alguien, de quien sea, me fue negada, incluso por nosotros mismos, por los mexicanos... hasta que encontré a quien se supone pudo brindarme la atención médica necesaria o por lo menos una revisión (...) el policía se negó rotundamente a brindarme la atención”

Los elementos a los que recurrió, le dijeron que no le había pasado nada, que solamente le estaba saliendo sangre de la nariz y que no había forma de ayudarlo ya que no podían abandonar su lugar de trabajo debido a que “la delincuencia estaba a flor de piel”, algo que el actor mencionó de forma irónica.

Te puede interesar: Ticketmaster reembolsó a más de 2 mil personas que no pudieron entrar a conciertos de Bad Bunny

Los policías también lo revictimizaron, señalando que “no eran horas” para que él estuviera caminando por la calle; no obstante, apuntó que eran las 6:00 horas, por ende, ya había varias personas yendo a sus trabajos.

Collard actualmente aún tiene rastros de los golpes que le dieron en la cara, lo más notable es el derrame que tiene en ambos ojos (Instagram/@gmcollard)

Por horas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no accedieron a apoyar a Guillermo, tiempo en el que los asaltantes intentaron entrar a sus cuentas bancarias a través de su celular.

Después de tres horas, finalmente llegó una ambulancia que lo revisó, limpió sus heridas, pero no hicieron algo por atender el derrame de sus ojos ni por los demás golpes que recibió.

Luego de esto fue que sucedió el segundo asalto; uno de los policías detuvo un taxi, el cual lo llevó hasta su hogar. Durante el trayecto, Collard sintió confianza porque el conductor en todo momento le externó su apoyo, pero al llegar a su destino, le pidió su chamarra y su reloj.

Un taxista robó el resto de las pertenencias de Collard

“Fueron las únicas dos cosas que no me quitaron, entonces fui asaltado una segunda vez, el mismo día”

El lunes 20 de marzo logró formalizar su denuncia en una alcaldía diferente a donde ocurrieron los asaltos porque tuvo que dar nombres de policías, algo que le dio miedo.

Guillermo explicó que hizo el video exponiendo su caso porque quiere que justicia y que las autoridades hagan el trabajo que les corresponde hacer.

“Lo estoy haciendo porque se los quiero compartir y porque exijo justicia, seguridad y tener a los mejor haciendo su labor, el labor de proteger al mexicano, a ti, a mí, a tus hijos, familiares y amigos. La única manera de lograr este objetivo es que la ley se aplique en todos”

A más de 24 horas de que Collard compartió esta información, no ha hecho actualizaciones sobre su denuncia.