AMLO respondió a Blinken: “Es falso” que el narco controle regiones de México

AMLO y Antony Blinken durante una reunión en Palacio NAcional de México. (Foto: Presidencia)

Este viernes 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con las declaraciones de Antony Blinken acerca de que algunas regiones de México están bajo el control de las organizaciones criminales, por lo que el Ejecutivo mexicano reviró y aseguró que el gobierno mexicano ostenta el control total del territorio nacional.

“Tuvo él, que decir que sí, que lamentablemente había regiones en México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. No hay lugar en México donde no haya presencia de la autoridad”, argumentó López Obrador con relación a las respuestas del Secretario de Estado de Estados Unidos el pasado miércoles durante una comparecencia ante legisladores de su país.

El Ejecutivo mexicano negó una fractura con el gobierno de Joe Biden y consideró que las afirmaciones de Blinken obedecen a los intereses político electorales de los legisladores republicanos en el país norteamericano y sostuvo que México hace su parte en el combate al fentanilo.

“Hay en EEUU una campaña anticipada por las elecciones del año próximo, entonces se suscitan estos encuentros o debates. Tengo entendido que un republicano le planteó al señor Blinken sobre si en México dominaban los narcos”, explicó López Obrador.

El presidente mexicano sostuvo que desde la Casa Blanca se reconoce el trabajo de autoridades mexicanas para desmantelar los laboratorios de fentanilo y que la respuesta de Blinken ante el senador Linsey Graham respecto a la influencia de los cárteles mexicanos fue circunstancial: “Se vio obligado a decir que sí”.

Inisistió que en aquella nación existe una campaña antimexicana y reprochó la falta de información por parte de legisladores republicanos, quienes a través de una carta dirigida al embajador de México en EEUU, Esteban Moctezuma, exigieron que el gobierno de México reitere las fuerzas militares desplegadas en predio de Punta Venado.

Con ello negó que las acciones de su gobierno contra empresas como Vulcan Materials tengan la intención de alejar a las inversiones norteamericanas.

“Esta empresa Calica, Vulcan allá, destruyó el territorio en Quintana Roo. (…) Llevaron a cabo un ecocidio, no es que tengamos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera... es que no podemos tolerar ni permitir eso”, señaló en la conferencia mañanera.

