Joven ejecutado por ‘La Chapiza’ en Caborca había pedido ayuda a un reportero: “Señor, me van a matar”

Felipe Sarabia fue localizado sin vida junto a un narcomensaje en la colonia Burócrata. Momentos antes había pedido ayuda a un comunicador debido a que temía por su vida

“Señor, me van a matar”, dijo Felipe Sarabia -un joven de 20 años- a un reportero de Caborca, Sonora, quien hacía una transmisión en vivo debido a un enfrentamiento armado. Momentos después su cuerpo fue localizado sin vida junto a un mensaje firmado por “La Chapiza”, un grupo de sicarios ligado al Cártel de Sinaloa.

Te puede interesar: La Chapiza dejó mensaje amenazante junto a un ejecutado en Sonora

Los hechos se remontan al domingo 19 de marzo, cuando se registró una confrontación entre dos grupos criminales antagónicos que dejó a siete personas sin vida (seis presuntos agresores y un civil), así como tres personas lesionadas. Este episodio violento ocurrió en el Río Asunción, donde se llevaba a cabo un evento de arrancones de vehículos.

Posteriormente se registraron detonaciones de arma de fuego que se extendieron a las colonias Pueblo Viejo, Infonavit y Misiones de Kino. En estos sucesos se vieron involucrados un par de jóvenes que no tenían ninguna relación con los grupos criminales. Uno de ellos, Emilio, falleció mientras circulaba a bordo de una camioneta, mientras que su compañero Tomás sufrió graves heridas debido al cruce de fuego.

Te puede interesar: Con una corona fúnebre y una cabeza de cerdo, presuntos criminales amenazaron a un funcionario de Sonora

El reportero Federico Hans se trasladó al lugar de los hechos para cubrir el enfrentamiento armado. Fue así como realizó una transmisión en vivo en el que se observa a Felipe Sarabia, quien dijo que supuestamente había sido despojado de su vehículo. Debido a ello, optó por ponerlo a disposición de la Policía Municipal de Caborca.

El ejecutado fue abandonado cerca de un campo de futbol (Foto: @calvariae_locus)

En la transmisión en vivo que fue compartida por medios locales se puede observar que el comunicador estableció un breve diálogo con Felipe, quien quería ingresar al vehículo del reportero para que no fuera entregado a las autoridades. Sin embargo, Federico Hans no se lo permitió, pues no quería “meterse en problemas”.

Te puede interesar: Sonora presumió que una de sus localidades es donde más fentanilo se incauta en todo México

“¡No, no, no, mijito, no te subas! No queremos problemas”, le dijo el periodista al joven de 20 años, mientras le pedía a los elementos municipales que se lo llevaran. En tanto, Felipe le suplicaba con tono temeroso que no lo entregara, pues temía por su vida.

“¡Súbame, súbame!”, le pidió el joven a Federico Hans, según se aprecia en el video. “¡Señor, me van a matar!”, exclamó finalmente Felipe, antes de que fuera trasladado a la Comandancia Municipal de Caborca esa misma noche, donde se identificó con otro nombre.

“La Fiscalía de Sonora recibió un Informe Policial Homologado (IPH) sin persona presentada como víctima, ni como detenida, únicamente un documento donde se expone que quien se ostentó como ‘David Ramón’ fue entrevistado por los agentes municipales como víctima de delito de robo, y que debido a ello le pidió apoyo a un comunicador, resultando ser posteriormente Felipe “N”, detalló la institución este miércoles.

El texto estaba firmado por La Chapiza (Foto: Twitter/@calvariae_locus)

Debido a que Felipe no había sido detenido por algún delito, su mamá -de nombre Daniela- acudió a la Comandancia Municipal a recogerlo y después se trasladaron a su domicilio. Se informó que posteriormente la novia del joven pasó por él y lo llevó a la casa de su suegra, ubicada en la colonia Santa Cecilia, donde permaneció hasta las 17:00 horas del lunes 20 de marzo.

Felipe salió del inmueble y dijo que iba a ir por unos mandados, pero ya no regresó. Su cuerpo fue localizado en las inmediaciones de un campo de futbol en la colonia Burócrata. En su pecho tenía encajada una cartulina con un narcomensaje firmado por “La Chapiza”. “Este es uno de los que mató al muchacho de la calzada”, se leía en la primer parte del texto.

Debido a estos hechos, la Fiscalía de Sonora inició con las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio de Felipe. Hasta el momento se desconoce si el joven fue quien disparó a Emilio.

Cabe mencionar que el padre de Felipe -del mismo nombre- fue una de las personas que perdieron la vida durante el enfrentamiento armado del domingo 19 de marzo. Su cuerpo fue localizado a un costado de un vehículo Runner de color guinda, el cual tenía impactos de bala.