AMLO dio libertad a los cárteles para traficar a EEUU, aseguró el ex fiscal de Trump

William Barr, ex fiscal general de EEUU durante el gobierno del republicano Donald Trump (Foto: EFE)

El ex fiscal General de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, William Barr, volvió a lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que su política de “abrazos, no balazos” es un fracaso.

A través de una carta publicada en The Wall Street Journal (WSJ) como contrarréplica al canciller Marcelo Ebrard, el ex fiscal aseguró que el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) consideró dejar el camino libre a los cárteles para traficar drogas a EEUU, con el objetivo de que fueran “pacíficos”, pero no funcionó.

“El plan de AMLO: Si los cárteles quedan libres para traficar drogas a EU, serán más pacíficos dentro de México. Esta política ha fallado”

Barr argumentó que los cárteles del narco son muy fuertes en México y que el gobierno de López Obrador carece de capacidad para liberarse de ellos, debido a que también pueden corromper a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que se requiere trabajo de ambas naciones.

Congresistas y senadores republicanos buscan catalogar a los cárteles mexicanos como "terroristas" para facultar al Ejército de EEUU de combatirlos (Gráfico: Infobae México)

“Liberarse requerirá la ayuda de Estados Unidos dentro de México, con suerte trabajando en cooperación con los mexicanos”

Sin embargo, afirmó que el presidente mexicano evita confrontarse con las organizaciones delictivas, toda vez que impide a los estadounidenses que tomen medidas con el alegato de la “soberanía nacional”.

Según Barr, cuando Trump amenazó con designar a los cárteles como organizaciones terroristas, estos bajaron sus niveles de violencia.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene interés en confrontar seriamente a los cárteles y no permitirá que Estados Unidos lo haga [...] Sólo después de que el Presidente Trump amenazó con designar a los cárteles como terroristas, AMLO hizo gestos poco entusiastas de cooperación, para el espectáculo. Estos cesaron abruptamente cuando el Sr. Trump perdió la reelección”.

En las últimas semanas el presidente López Obrador ha criticado la postura de "injerencia" de los políticos de EEUU (Foto: Reuters)

“Insiste en la soberanía pero ignora el deber correspondiente de México según el derecho internacional de garantizar que su territorio no sea un santuario para grupos que se aprovechan de los EU”, subrayó el ex fiscal.

Cabe mencionar que el pasado 4 de marzo, Barr exhortó al gobierno de EEUU utilizar al Ejército para combatir a los cárteles del narco, incluso en territorio mexicano, y así mitigar la crisis de sobredosis de fentanilo en su país, que en 2022 dejó más de 70 mil muertos, de acuerdo con la DEA.

“Los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que quería ir a por todas contra los cárteles, pero las prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento”

“Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas”, agregó.

El ex fiscal William Barr saluda al canciller Marcelo Ebrard (Foto: justice.gov)

La postura fue retomada por varios políticos republicanos, como Dan Crenshaw o Mike Waltz, quienes lanzaron una iniciativa para dotar de facultades al presidente Joe Biden y éste autorice el uso de la fuerza militar en contra de los cárteles, en especial el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al respecto, Ebrard respondió a través del WSJ que Barr busca emprender una guerra contra el narco, como lo hizo el ex presidente panista Felipe Calderón; sin embargo, aseguró que la voraz demanda de drogas en EEUU, así como el flujo de armas desde su país, han fortalecido el poder de los grupos criminales en México y provocado la actual violencia entre ambas fronteras.

Además, escribió que dicha intención dañaría la cooperación binacional en materia de seguridad y combate al narcotráfico, además de que sólo tiene fines electorales en favor del partido republicano.