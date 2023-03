Qué escuelas de la UNAM y de la UAM están en paro y cuál es la razón

Las cinco unidades de la UAM se encuentran en paro indefinido en apoyo a una alumna del plantel Cuajimalpa que fue violada en diciembre de 2022 (Foto: Twitter)

La noticia sobre el paro de labores en siete unidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acaparó la atención de la comunidad estudiantil. En la mayoría de los casos, el motivo central ha sido la exigencia de justicia en casos de violencia sexual al interior de las dos instituciones ante la supuesta desatención de las autoridades.

Hasta el 14 de marzo de 2023 se tiene registro del paro total de actividades en los cinco planteles de la UAM en la Ciudad de México y el Estado de México, es decir, Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa, Lerma y Cuajimalpa. El motivo de la acción generalizada fue el respaldo a la denuncia de una alumna de la carrera de Derecho.

El 8 de marzo de 2023, por medio de las redes sociales, se dio a conocer un video donde Karen, alumna del plantel Cuajimalpa, denunció a las autoridades de su entidad académica por haber deliberado a favor de su expareja. De acuerdo con sus palabras, señaló al alumno identificado como Noki, quien cursa la misma carrera, por haberla violado al interior del campus en diciembre de 2022.

Aunque el alumno señalado como agresor llegó a aceptar su responsabilidad, las autoridades educativas determinaron la improcedencia de la denuncia al considerar insuficientes los elementos presentados para acreditar el delito de violación. En ese sentido, señaló haber sido revictimizada en el proceso y señaló a Esther Morales Franco, secretaria académica, como la responsable.

“A mí mi expareja, que va en mi salón de clases y se llama Noki, me violó el 19 de diciembre de 2022. Yo no fui al Ministerio Público porque me dijeron que la UAM tenía un proceso super amigable, que lo más probable era que lo expulsaran (...) Básicamente me dijeron que no podían violarle sus derechos procesales, que lo tenía que ver en el salón todos los días”, afirmó en el material.

En ese sentido, el viernes 10 de marzo, alumnas del plantel Cuajimalpa encaminaron un paro indefinido ante la resolución emitida por las autoridades. El caso se difundió en el resto de los planteles por lo que, un día después y tras la realización de asambleas extraordinarias, alumnas, alumnos y docentes de las cuatro entidades restantes decidieron sumarse al paro.

La ENP 6 de la UNAM permanecerá en paro hasta el 17 de marzo (Foto: Especial/Twitter)

Paro en la Prepa 6 de la UNAM por denuncias de violencia sexual

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) Número 6 “Antonio Caso”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también fue tomada por un grupo de alumnas organizadas el pasado 13 de marzo. El motivo fue la manifestación en contra de las agresiones sexuales que han acontecido en la institución.

Una colectiva conocida como “Furias” exigió la apertura de las carpetas de investigación en contra de alumnos, profesores y funcionarios del plantel a quienes señalaron por cometer actos de acoso, intimidación, agresiones e, incluso, abuso sexual. Y es que señalaron que las autoridades no han sido contundentes para la atención de las denuncias.

En este caso, la colectiva adelantó que la duración del paro será de de cinco días, por lo que planean devolver las instalaciones del plantel ubicado al sur de la Ciudad de México el próximo viernes 17 de marzo.

Trabajadores y autoridades de la Facultad de Música no llegaron a un acuerdo (FaM - UNAM)

Trabajadores promovieron paro en la Facultad de Música de la UNAM

Otro de los planteles de la UNAM que entró en paro fue la Facultad de Música. En ese caso, la suspensión de labores fue impulsada por un grupo de trabajadores de base y docentes que demandaron el pago oportuno de sus primas salariales, bonos por el programa de calidad y eficiencia, así como de horas extra.

El inicio de la protesta tuvo lugar el 13 de marzo de 2023 y fue declarado de forma indefinida. Al respecto, las autoridades anunciaron el establecimiento de una mesa de diálogo este martes 14 de marzo, aunque no tuvo resultados favorables. En ese sentido, las actividades permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.