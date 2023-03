La indiscretas revelaciones de Adela Micha sobre la novia de López Tarso que volvieron a generarle ataques de internautas

Recientemente se dio a conocer la muerte del reputado actor, Ignacio López Tarso, quien murió a la edad de 98 años este 11 de marzo del 2023. Su fallecimiento ha causado la conmoción del mundo del cine y la televisión, pues desde hace unos días se encontraba internado por complicaciones pulmonares e intestinales.

Sin embargo, en el marco de la lamentable perdida, internautas recordaron las declaraciones y comentarios que hizo la periodista y conductora Adela Micha, quien en su programa La Saga, emitida en YouTube, destacó la relación que sostenía el actor con su novia.

Durante la transmisión en vivo del programa, emitido el pasado 6 de septiembre del 2022, Adela Micha se encontraba en compañía del actor Aron Díaz, y el comediante José Eduardo Derbez, quienes entre tragos y risas recordaron la gran trayectoria del intérprete de Macario.

Pero las situación entre los hablantes comenzó a tornarse en otro sentido cuando comenzaron a cuestionarse el secreto del longevo actor para seguir trabajando a sus 98 años de edad, a lo que Adela Micha resaltó la relación que sostenía con su novia, a quien nunca mencionaron ni detallaron sobre su identidad.

“A parte tiene novia. Es increíble. Cuando lo entreviste le dije ' yo no puedo creer que te veas así, maestro’, y me dice ‘es que tengo una novia´ , y le dije ‘no manche’”, comentó la conductora.

Adela Micha casi mete la pata sobre Ignacio Lopez Tarso 😂😂😂 pic.twitter.com/PZKPD4h1zN — rg (@rgg1994) March 8, 2023

Estas revelaciones sorprendieron a sus invitados quienes preguntaron la edad de la mujer, a quien consideraron ser más joven que el actor. Pero la conversación fue detenida por su equipo de trabajo al comentar su supuesto estado de salud que en ese entonces también se encontraba delicado.

Ante esto, los presentadores “pararon” el tema, no sin antes lanzar sus últimos comentarios sobre la edad del artista.

“Ya no voy a decir nada, no más te quiero decir que tiene noventa tantos años” destacó Adela Micha a José Eduardo.

Sin embargo, cabe recalcar que este programa fue realizado meses atrás de su agravamiento de salud. Ante la noticia de su fallecimiento, la periodista ha mostrado sus lamentables condolencias a la familia y amigos del actor, a quien reconoció como uno de los más grandes artistas mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO, 25AGOSTO2019.- Juan Ignacio Aranda y su padre el primer actor, Ignacio López Tarso, ofrecieron una lectura del libro "Cien Años de Soledad" del colombiano Gabriel García Márquez, en salón Venustiano Carranza del Centro Cultural Los Pinos. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Aunado a sus condolencia, Adela Micha compartió su última entrevista que le realizó al longevo actor a través de una reunión digital ante la pandemia del Covid 19.. Durante su conversación, Ignacio López Tarso reveló su enojó por la crisis del encierro, la cual lo obligó a detener su último trabajo en el teatro.

El actor confesó que, en ese entonces, se encontraba bien de salud. Sin embargo, la pandemia lo había obligado a resguardarse en su casa con extremos cuidados por parte de su familia, situación por la cual habría suspendido su temporada de “Una vida en el teatro”.

“Desde octubre del año pasado (2020) me metí a mi casa y luego ya no pude salir, de modo que tengo de octubre a octubre (...) un año en el que he salido una vez metido en el coche hasta el sanatorio, me baje, no había nadie”, destacó el actor.

En la conversación que tuve hace casi 3 años con el enorme Ignacio López Tarso, me contó de algo muy importante en su vida, su gran amor, su novia en los últimos 40 años. Esto me dijo. pic.twitter.com/nvE40Kc6y0 — Adela Micha (@Adela_Micha) March 12, 2023

Sin embargo, Adela Micha no dejó pasar la oportunidad para preguntarle de su vida amorosa, vivencia que recordó en su programa del pasado 6 de septiembre en compañía de Aron Díaz y José Eduardo.

Fue en esta última entrevista que le realizó al actor, en donde López Tarso confesó su relación con su entonces pareja, a quien señaló como una compañera inigualable con la que llevaba más de 40 años. Sin embargo, y por el problema de la pandemia, el artista también reveló que no se veían desde el inicio de la cuarentena, pues las circunstancias eran delicadas.