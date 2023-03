Los memes que dejó el supuesto romance entre Bad Bunny y Kendall Jenner

Los artistas fueron fotografiados cuando salían de un conocido restaurante de sushi en California (Archivo)

La filtración de imágenes sobre un supuesto romance entre la modelo Kendall Jenner y el cantante Bad Bunny ha generado diversos comentarios en medio de la especulación. Y aunque ninguno de los dos han confirmado esta situación, los internautas ya se han encargado de dar su opinión sobre el supuesto noviazgo.

Te puede interesar: ¿Kendall Jenner y Bad Bunny tienen una relación?: estas son las controversiales fotos de la supuesta pareja

La presunta pareja fue captada a las afueras de un conocido restaurante de sushi en California, en un momento en el que parecen estar dándose un beso. Se encuentran rodeados de amigos y al parecer la hermana menor de la modelo, Kylie Jenner.

Estas fotos vienen acompañadas de los rumores que ya se habían suscitado luego de que ambos fueran vistos saliendo de un establecimiento de comida de forma individual durante el mes de febrero. Ante la filtración de las imágenes, los internautas no tardaron en hacer memes sobre la situación, misma que fue catalogada de sorpresiva e incluso denominada como poco creíble.

[Captura de pantalla]

[Captura de pantalla]

[Captura de pantalla]

Aunque también no faltaron aquellos que apoyaron el amor que pudo haber surgido entre ambos artistas, en algo que la gente incluso mencionó podría llegar a convertirse en la relación del momento. Las personas que mostraron su apoyo no lo hicieron hacía un solo artista en particular sino que se evidenciaron como fanáticos de ambos.

[Captura de pantalla]

[Captura de Pantalla]

[Captura de Pantalla]

Y aunque el romance aun no ha sido confirmado, las fotos han sido demasiado claras generando todo tipo de especulaciones. Lo más destacado de los memes se encontró en la referencia que hicieron los usuarios de redes sociales respecto a la manera en que se pudieran comunicar la estadounidense y el puertorriqueño.

Bad Bunny y Kendall Jenner hablando en su cita pic.twitter.com/gjf2nKrjZ3 — Reymond (@Reymondali_) March 8, 2023

bad bunny llamando a kendall cuando la echa de menos pic.twitter.com/rewnLO4AlQ — baila (@baila_fm) March 9, 2023

[Captura de pantalla]

Siendo esto una de las situaciones que aparecieron dentro de las burlas de los internautas desde los primeros rumores sobre una relación entre ambos, ya que se ha señalado que pese a ser el cantante del momento, en ocasiones es difícil entender la letra de las canciones de Bad Bunny o poder interpretarlo cuando habla.

Te puede interesar: Sabo Romo de Caifanes aseguró que Bad Bunny es el Pink Floyd de las nuevas generaciones

La confirmación tendrá que esperar, recordando que Benito Martínez Ocasio se encuentra un tanto alejado de las redes sociales luego del vídeo que se dio a conocer en donde aventó al mar el celular de una seguidora. Por su parte, la integrante de la familia Jenner-Kardashian, subió algunas historias a su cuenta de Instagram, aunque ninguna en relación a las fotos que se mostraron.

La relación del momento

Bad Bunny es el cantante del momento, ya que se ha colocado en el gusto de la gente dentro del género urbano, siendo incluso el ganador del Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana. Luego de que sus canciones se volvieran de las más reproducidas en aplicaciones de música, se estimaba que su fortuna rondaba en los 40 millones de dólares, además de convertirse en una de las 100 personas más influyentes durante 2022.

Te puede interesar: Los mejores memes de Adrián Marcelo y su pelea con Chessman

La modelo Kendall Jenner, es una de las mejores pagadas dentro de la industria, incluso en 2017 lideró la lista publicada por Forbes, en donde se estimaban ganancias que superaban los 22 millones de dólares. La estadounidense forma parte de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo en su país.

La también empresaria ha sido quien ha compartido más su vida personal, en comparación con Bad Bunny, por lo que se han podido conocer varias de sus parejas sentimentales entre los que se encuentran Harry Styles, Nick Jonas y el más reciente Devin Booker, jugador de basquetbol, quien ha sido su relación más larga hasta el momento, terminando en noviembre de 2022 debido a que las agendas de ambos no se llegaban a coordinar de forma adecuada, aunque dejaron en claro que ponían fin a su romance de forma amistosa.